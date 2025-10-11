Microsoft cambia rotta: Word salverà i file su cloud in modo predefinito

Microsoft sta preparando una modifica che potrebbe influenzare milioni di utenti in tutto il mondo: i documenti di Word verranno salvati automaticamente su OneDrive come impostazione predefinita. Una novità che, pur sembrare marginale, segna un cambio di paradigma per l’intera suite Office, avvicinandola sempre di più alla filosofia dei servizi completamente online.

La funzione è già disponibile per gli utenti iscritti al programma Insider, la piattaforma di test anticipato che consente di provare le novità prima del rilascio pubblico. Per funzionare, è necessario che il salvataggio automatico sia attivo. In questo modo, ogni modifica verrà caricata in tempo reale sul cloud, garantendo un backup costante e la possibilità di accedere ai file da qualsiasi dispositivo.

Microsoft presenta la novità come un vantaggio per chi lavora spesso da remoto o utilizza più postazioni: niente più timore di perdere ore di lavoro per un crash improvviso o per un salvataggio mancato. Tutto sarà sincronizzato con il proprio account OneDrive, che diventerà così il fulcro della produttività digitale.

Una scelta che divide, ma che segue la direzione del mercato

Il salvataggio su cloud come impostazione di default non è un’idea nuova. Strumenti come Google Docs adottano da tempo un approccio simile, dove ogni documento viene creato, modificato e salvato online fin dal primo momento. Microsoft, però, introduce questa novità in un contesto diverso, dove molti utenti hanno scelto di restare su Office proprio per mantenere il controllo dei propri file in locale.

Il cambiamento, quindi, potrebbe generare qualche perplessità, soprattutto in ambito aziendale, dove la gestione dei dati è più sensibile e soggetta a politiche di sicurezza rigide. Per questo motivo, l’azienda di Redmond ha chiarito che sarà comunque possibile salvare i documenti sul computer e disattivare del tutto l’auto-salvataggio su cloud.

Il debutto limitato ai canali Insider lascia intendere che Microsoft voglia osservare attentamente le reazioni della community prima di estendere la funzione a tutti. L’obiettivo è chiaro: rendere OneDrive il centro operativo della produttività Office, ma senza forzare il passaggio per chi preferisce ancora la tradizionale archiviazione in locale.