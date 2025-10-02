AliExpress abbassa il prezzo di questo prodotto Xiaomi: costa solo 37 euro

Volete un nuovo altoparlante per il vostro computer che ricordi lontanamente una soundbar? allora dovete subito pensare di acquistare il prodotto in vendita su AliExpress, rappresenta una soluzione estremamente economica, ma ugualmente performante, con la quale riuscire a godere di una buona resa audio, con il minimo esborso economico.

La forma cilindrica, come anticipato, ricorda chiaramente le soundbar da posizionare al di sotto dei televisori, a tutti gli effetti il prodotto in questione si migliora e si adatta al PC con la presenza di una striscia LED inserita direttamente inferiormente, un plus non da poco che ne accresce l’estetica, rendendo il device sicuramente più appetibile alla vista per tanti utenti. Il controllo del volume si affida direttamente alla manopola fisica, posta sul lato destro, utilissima per non dover necessariamente sempre fare affidamento sul software del pc.

Il collegamento è completamente bluetooth, con versione 5.0, mentre da notare che è assente una batteria interna, di conseguenza dovrà sempre essere collegata alla presa a muro per l’energia necessaria per il suo funzionamento. All’interno sono state installate quattro unità stereo, ottime per riuscire a creare una resa di ottimo livello generale.

AliExpress riserva uno sconto folle per tutti su questo prodotto Xiaomi

La spesa per l’acquisto di questo prodotto è nettamente inferiore alle aspettative, difatti dovete sapere che il suo listino di base sarebbe di 113,41 euro, ma oggi scende di circa 75,65 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento di 37,76 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

A differenza di quanto accade con tanti altri prodotti acquistati su AliExpress, in questo caso la spedizione avviene direttamente dall’Italia, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro una settimana dall’acquisto. Il reso è possibile effettuarlo entro 90 giorni, è completamente gratuito e può essere effettuato anche senza motivazioni particolari. Discorso diverso per la garanzia di 2 anni di cui vi parlavamo in precedenza.