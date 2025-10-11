PlayStation Store, sconti folli anche oltre il 75%

Continuano le fantastiche promozioni del noto colosso del gaming Sony. L’azienda propone infatti spesso su PlayStation Store tantisimi videogiochi a dei super prezzi, grazie agli sconti e alle offerte proposte. In questi ultimi giorni, in particolare, gli utenti potranno usufruire di ulteriori sconti davvero sorprendenti. Questi superano infatti di gran lunga il 70%, arrivando al 75% e oltre. Occorre affrettarsi per non farsi sfuggire questa occasione. Qui di seguito vi lasciamo alcuni dei videogiochi proposti in super sconto su PlayStation Store.

PlayStation Store, occasioni sensazionali con sconti oltre il 75%

Hogwarts Legacy disponibile per PS5 – proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 74,99 euro

disponibile per PS5 – proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 74,99 euro Kingdom Come: Deliverance II – proposto ad un prezzo scontato pari a 45,49 euro contro gli iniziali 69,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 69,99 euro Red Dead Redemption 2 – proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 59,99 euro Clair Obscur: Expedition 33 – proposto ad un prezzo scontato pari a 44,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 49,99 euro Grand Theft Auto V: Premium Edition – proposto ad un prezzo scontato pari a 14,69 euro contro gli iniziali 34,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 34,99 euro Gears of War: Reloaded – proposto ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 39,99 euro The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – proposto ad un prezzo scontato pari a 43,99 euro contro gli iniziali 54,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 54,99 euro Mortal Kombat 1 – proposto ad un prezzo scontato pari a 16,49 euro contro gli iniziali 49,99 euro

– proposto ad un prezzo scontato pari a contro gli iniziali 49,99 euro WWE 2K25 Edizione The Bloodline – proposto ad un prezzo scontato pari a 64,99 euro contro gli iniziali 129,99 euro

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi proposti con degli sconti eccezionali su PlayStation Store. Si tratta tuttavia di sconti che saranno limitati nel tempo. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, questi fantastici sconti saranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 23 ottobre 2025. Per tutti gli interessati sarà quindi necessario correre ai ripari e acquistare al più presto questi videogiochi prima che finiscano questi sconti.