Recensione Motorola moto g86: per poco poteva essere il nuovo best-buy

Negli ultimi anni parlare di smartphone, soprattutto nella fascia medio-bassa, è diventato spesso monotono. Il mercato è saturo e i dispositivi tendono a somigliarsi molto tra loro, senza introdurre grandi novità. Diverso è il discorso quando si parla di top di gamma, ma nella fascia media è raro trovare modelli che spiccano realmente.

Il Motorola moto g86, invece, è riuscito a catturare l’attenzione grazie a un mix convincente di design, display e prestazioni equilibrate. Non promette funzioni rivoluzionarie né caratteristiche da flagship, ma si posiziona come una scelta molto interessante per chi cerca uno smartphone completo, curato e accessibile.

Unboxing

All’interno della confezione, oltre al Motorola moto g86, troviamo una dotazione piuttosto completa:

un cavo USB-A/USB-C nero per la ricarica e il trasferimento dati;

una cover in plastica rigida, di ottima qualità e ben rifinita, in tinta con la colorazione del device;

i manuali di istruzione;

lo spillo per l’estrazione del carrellino SIM.

Design e materiali

Il design del Motorola moto g86 è sicuramente uno dei suoi punti di forza. La parte posteriore presenta una finitura in ecopelle, piacevole al tatto e capace di garantire un buon grip, riducendo così il rischio di scivolamenti accidentali.

Il frame, completamente piatto, ospita:

sul lato sinistro, il carrellino per le SIM e microSD;

sul lato destro, il tasto di accensione e il bilanciere del volume;

sulla parte superiore, la scritta che evidenzia la collaborazione con Dolby Atmos e uno dei due speaker;

in basso, la porta USB-C e lo speaker secondario.

Il peso di 185 g è ben distribuito, con un bilanciamento che rende l’utilizzo confortevole anche a lungo. Il modulo fotografico non è eccessivamente sporgente, caratteristica apprezzabile perché evita instabilità quando il dispositivo è appoggiato su una superficie.

A livello di resistenza, il Motorola moto g86 vanta le certificazioni IP68 e IP69, oltre allo standard militare 810H, che garantisce una certa robustezza in caso di cadute accidentali da altezze contenute. Non è un rugged phone, ma sicuramente più solido della media e queste certificazioni sono molto interessanti in questa fascia di prezzo.

Invece, la colorazione Pantone Golden Cypress del nostro modello contribuisce a renderlo un dispositivo elegante e distintivo, capace di farsi notare senza risultare eccessivo.

Display e audio

Il comparto multimediale è probabilmente l’aspetto più sorprendente del Motorola moto g86. Lo smartphone monta un pannello OLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 1220p Super HD. La luminosità massima dichiarata arriva a 4.500 nit di picco, valore che, pur non essendo sempre perfetto sotto la luce diretta del sole, garantisce una buona leggibilità nella maggior parte delle condizioni.

La protezione è affidata al Corning Gorilla Glass 7i, che ne aumenta la resistenza a graffi e urti. Invece i neri profondi, gli ottimi angoli di visione e la brillantezza cromatica lo rendono ideale per godersi contenuti multimediali come film e serie TV.

Sul fronte audio troviamo speaker stereo certificati Dolby Atmos. Il suono è chiaro e piuttosto potente, anche se i bassi non sono particolarmente profondi. Per questa fascia di prezzo, però, l’esperienza sonora risulta più che soddisfacente. Quindi un ottimo comparto multimediale per la riproduzione dei vostri contenuti audiovisivi preferiti.

Prestazioni e batteria

Sotto la scocca, il Motorola moto g86 monta il MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm, con supporto alle reti 5G. La memoria RAM è di 8 GB DDR4, espandibile virtualmente fino a 24 GB, mentre lo storage interno ammonta a 256 GB UFS 2.1.

Non si tratta di componenti top di gamma: sia la RAM che la memoria interna non sono le più veloci sul mercato. Tuttavia, l’ottimizzazione software permette al device di risultare fluido nell’uso quotidiano, anche con più app aperte in multitasking.

Durante i test, giochi pesanti come Real Racing 3 girano senza problemi, con una grafica fluida e senza lag. Certo, sotto stress intenso si notano i limiti dell’hardware, ma per la fascia di prezzo il compromesso è più che accettabile.

La batteria è un altro punto di forza: con 5.200 mAh e ricarica rapida a 30 W, il Motorola moto g86 garantisce tranquillamente due giorni di utilizzo intenso. Un risultato eccellente, che lo rende uno dei migliori in termini di autonomia nel suo segmento.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è composto da:

una camera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica;

con stabilizzazione ottica; un sensore ultra grandangolare da 8 MP ;

; una fotocamera frontale da 32 MP.

Le foto scattate con la lente principale sono molto buone per la fascia di prezzo: i colori appaiono brillanti e leggermente saturi, ma comunque gradevoli. I dettagli sono ben preservati, soprattutto in condizioni di buona luminosità. La differenza con l’ultra grandangolare si nota soprattutto di sera, dove i colori risultano meno fedeli e abbastanza diversi della principale. Lo zoom 2x digitale offre discreti risultati di giorno, ma in notturna introduce rumore evidente.

La camera frontale da 32 MP garantisce selfie convincenti, più che sufficienti per social e videochiamate.

Per i video, è possibile registrare fino al 4K a 30 fps con tutti i sensori, un plus interessante in questa fascia. La stabilizzazione ottica sulla camera principale contribuisce a rendere i filmati più stabili e piacevoli.

Software

Il Motorola moto g86 esce di fabbrica con Android 15 e riceverà aggiornamenti fino ad Android 17, con 4 anni di patch di sicurezza garantite. Questo rappresenta un aspetto leggermente negativo, visto che alcuni competitor offrono cicli di aggiornamento più lunghi.

Il software, però, è uno dei più puliti e leggeri nel panorama Android. Motorola mantiene la sua filosofia minimalista, evitando troppe app preinstallate superflue. Questa leggerezza, unita all’ottimizzazione, contribuisce a mantenere fluido il sistema anche con un hardware non al top. L’esperienza complessiva risulta quindi piacevole e priva di lag.

Prezzi e conclusioni

Il prezzo di listino del Motorola moto g86 è di 349,90 euro, ma le offerte online lo portano spesso a 230 euro, rendendolo estremamente competitivo. A questa cifra, lo smartphone diventa quasi un best buy, considerando il design raffinato, il display eccellente, l’autonomia notevole e le prestazioni equilibrate.

Certo, non è esente da difetti:

la memoria non è la più veloce;

il comparto fotografico perde molto in notturna;

il supporto software è limitato rispetto ad alcuni concorrenti.

Tuttavia, i pregi superano di gran lunga i difetti. Il Motorola moto g86 è uno smartphone che non passa inosservato, bello da vedere e piacevole da usare, con un comparto multimediale di livello superiore alla media.

Dunque, se cercate un dispositivo economico ma completo, affidabile e adatto a un utilizzo quotidiano senza compromessi, il Motorola Moto G86 è senza dubbio una delle scelte più interessanti del 2025.