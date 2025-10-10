PC vecchi e da buttare: ecco come renderli velocissimi

Quando un computer inizia a impiegare minuti per accendersi o aprire un programma, non sempre la colpa è dell’hardware. Spesso è sufficiente un po’ di manutenzione per restituirgli reattività.

Il primo passo è ridurre il numero di software che partono automaticamente con il sistema. Tutto è più semplice soprattutto quando si utilizza Windows, Dove gli utenti non devono fare altro che accedere al Task Manager e andare nella scheda “Avvio”: qui è possibile disattivare i programmi non indispensabili. Ogni elemento eliminato accorcia i tempi di caricamento e libera memoria.

Anche i servizi in background influiscono sulle prestazioni. Molti software restano attivi anche quando non vengono usati, occupando RAM e CPU. Dal pannello “Servizi” è possibile individuarli e disabilitare quelli non essenziali. Su macOS, invece, la stessa operazione si può fare dalle “Preferenze di Sistema” nella sezione “Utenti e gruppi”, rimuovendo le app dall’avvio automatico.

Un’altra mossa importante riguarda gli aggiornamenti del sistema operativo e dei driver. Le versioni più recenti includono ottimizzazioni che migliorano la compatibilità con hardware datato. Dopo ogni aggiornamento è consigliabile riavviare per consentire al sistema di ricalibrare le risorse.

Pulizia, archiviazione e soluzioni pratiche

Una pulizia periodica del disco rigido può fare la differenza. Lo strumento “Pulizia disco” su Windows elimina file temporanei, cache e log superflui. Chi utilizza un SSD può abilitare la funzione “Ottimizza unità”, che mantiene la memoria allo stato solido efficiente e veloce nel tempo.

Quando lo spazio libero scende sotto il 15%, il sistema inizia a rallentare. In questi casi è utile spostare i file più pesanti — come video, backup o installazioni di giochi — su un disco esterno. Un’altra idea è aumentare la memoria RAM, anche di pochi gigabyte: un investimento minimo che spesso trasforma completamente le prestazioni.

Infine, un riavvio periodico e una scansione antivirus leggera tengono il sistema stabile e pulito. Con pochi interventi mirati, anche un PC di qualche anno fa può tornare a funzionare in modo fluido e affidabile, perfetto per le attività quotidiane.