Huawei è pronta a presentare il suo modello “Air”?

Nel settore competitivo della telefonia mobile, Huawei sembra pronta a rilanciare la sfida ai colossi del settore con un nuovo smartphone ultra sottile. Le prime indiscrezioni emerse parlano di un dispositivo dal nome provvisorio Mate 80 Air. Una denominazione che suscita curiosità e qualche interrogativo per via del ritorno al marchio “Mate”, dopo che l’azienda aveva progressivamente virato sulla linea “Pura”. Il progetto, ancora avvolto da una certa riservatezza, mira a superare uno degli obiettivi più ambiziosi del momento: scendere sotto la soglia dei 5,5 millimetri di spessore. Valore attualmente indicato come punto di riferimento dall’iPhone Air. L’intento è riaffermare la capacità ingegneristica del marchio, offrendo un dispositivo non solo sottile ma anche performante.

Huawei lavora ad un nuovo dispositivo ultra sottile

Secondo le prime voci, l’azienda starebbe, inoltre, valutando l’adozione esclusiva della eSIM, abbandonando definitivamente il tradizionale slot per la scheda fisica. Dal punto di vista tecnico, al centro del progetto ci sarebbe il chip Kirin 9030. Un processore che promette un incremento prestazionale del 20% rispetto ai modelli precedenti. Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Allo stesso tempo, l’uso di batterie al silicio-carbonio ad alta densità (Si-C) dovrebbe garantire un’autonomia competitiva.

Resta, però, il limite imposto dal ban statunitense, che priva Huawei dell’accesso alle fonderie di TSMC. Ciò rappresenta un ostacolo in termini di efficienza e miniaturizzazione dei chip, ma la società cinese potrebbe compensare con innovazioni hardware e soluzioni software mirate.

Secondo le fonti, il nuovo smartphone sarebbe già in fase di test interni. Con un possibile lancio previsto entro la fine dell’anno. Se confermato, il Mate 80 Air rappresenterebbe un segnale importante non solo per l’azienda, ma per l’intero settore. Il quale è sempre più orientato verso dispositivi estremamente sottili e sofisticati. In un contesto in cui le barriere tecnologiche e politiche ridefiniscono gli equilibri globali, l’eventuale arrivo di tale modello potrebbe marcare una nuova fase nella competizione mondiale.