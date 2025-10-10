OnePlus, scopriamo quali device si aggiorneranno con la OxygenOS 16 basata su Android 16

OnePlus è al lavoro sullo sviluppo della OxygenOS 16, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria basata su Android 16. Il rilascio della versione stabile si sta avvicinando e gli utenti non aspettano altro che aggiornare il proprio dispositivo.

La data di lancio è fissata per il 16 ottobre 2025 ma l’azienda non ha condiviso un calendario ufficiale per il rilascio dell’update. Possiamo provare ad ipotizzare quali saranno i device che riceveranno la OxygenOS 16 nelle fasi iniziali del roll-out in modo tale che gli utenti si possano preparare all’aggiornamento.

L’elenco è stato stilato in base ai dispositivi per cui è stata aperta la fase di beta testing e, di conseguenza, è quasi certo che la versione definitiva è in fase di ultimazione. Inoltre, sono stati inclusi i device più recenti che rientrano ancora tra quelli che OnePlus aggiorna con regolarità.

Scopri i OnePlus che riceveranno la OxygenOS 16 basata su Android 16. L’aggiornamento stabile è atteso per il 16 ottobre 2025

In questo modo, gli utenti potranno farsi trovare preparati non appena il roll-out inizierà. I modelli che dovrebbero ricevere l’aggiornamento saranno:

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

In questo elenco rientrano anche i modelli appartenenti alla famiglia Nord, in particolare:

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord CE 5

Infine, il marchio andrà ad aggiornare anche i tablet:

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3

Resta da capire come OnePlus vorrà comportarsi con i modelli più datati come quelli appartenenti, per esempio, alla serie OnePlus 10 o Nord 2. Possiamo immaginare che essendo usciti dal supporto ufficiale, questi dispositivi non saranno aggiornati ma speriamo che l’azienda possa fare qualche eccezione e rilasciare lo stesso l’update.

Considerando le poche informazioni disponibili al momento, non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli sulla OxygenOS 16 e sull’avvio del roll-out.