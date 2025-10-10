Ad
Euronics offerte favolose: Philips in promo a prezzi hot

Euronics vi invita a vivere un autunno pieno di offerte Philips con rimborsi vantaggiosi e sorprese che trasformano la routine in un gioco

scritto da Rossella Vitale
euronics

Foglie che cadono, serate più lunghe e il bisogno di coccolarsi un po’ di più: l’autunno porta sempre con sé una scusa per concedersi qualcosa di nuovo. Da Euronics questa stagione diventa un vero festival di risate e scoperte, perché un conto è affrontare il cambio di stagione con la solita malinconia, un altro è farlo con l’energia di chi trova il modo di unire risparmio e tecnologia di qualità. La promo firmata Philips con rimborso del 40% è l’occasione che non vi aspettavate ma che vi farà esclamare: “Per fortuna ci abbiamo pensato!”. Con un pizzico di leggerezza e la voglia di rinnovarvi, potete regalare una marcia in più a ogni angolo della vostra giornata. Euronics vi accompagna così in un autunno che profuma di novità e di piccole soddisfazioni.

Le proposte Philips che Euronics ha pensato per voi

euronics

Si parte con la Philips Airfryer Serie 1000 NA150/00 a 139,90 euro, l’alleata delle vostre cene croccanti. Per la cura personale, il Regolabarba Philips QP6542/15 a 59,90 euro vi semplifica la vita, mentre il Rasoio Philips Wet & Dry S3143/00 a 59,90 euro vi garantisce praticità sotto ogni condizione. Aggiungiamo il Sistema stiro Philips PerfectCare Series a 149,90 euro per chi non vuole pieghe nemmeno sui pensieri.

Non dimenticate i dettagli: la Lama di ricambio Philips 360 QP430/50 a 29,90 euro è la sicurezza di un risultato preciso. La casa vi ringrazierà con il Ferro da stiro a vapore Philips Series 3000 a 39,90 euro, semplice e veloce. E per il sorriso? Euronics vi propone lo spazzolino Philips HX3651/13 a 29,90 euro e lo spazzolino Philips HX7101/02 a 74,90 euro. Una promo così da Euronics vi fa capire quanto un autunno possa essere pieno di belle sorprese.

