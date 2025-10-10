Tesla Model Y Standard: design rinnovato, comfort superiore e tecnologia totale

Con la nuova Tesla Model Y Standard, la casa di Elon Musk inaugura un capitolo fondamentale della propria storia. Dopo aver conquistato nel 2023 il titolo di auto più venduta al mondo, l’ azienda propone un nuovo modello pensato per ampliare ulteriormente il pubblico dei veicoli a emissioni zero.

Sin dal Master Plan del 2006, Tesla ha dichiarato di voler accelerare la transizione verso un futuro sostenibile rendendo l’auto elettrica una scelta alla portata di tutti. La Model Y Standard nasce proprio da questa filosofia. L’obiettivo? Realizzare un SUV versatile, efficiente e completo, progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di una famiglia moderna.

La nuova Model Y Standard mantiene intatta l’identità del marchio, ma introduce aggiornamenti estetici e funzionali pensati per migliorare efficienza e comfort. I nuovi paraurti ridisegnati ottimizzano l’aerodinamica e donano alla vettura un carattere distintivo. L’abitacolo è stato rivisto nei materiali e nell’ergonomia. I sedili in tessuto tecnico garantiscono resistenza e comfort, mentre il vano centrale ampliato offre maggiore spazio per oggetti e accessori personali.

Tesla Model Y Standard è la più efficiente di sempre

Ma andiamo per gradi. All’ interno è presente un ampio display centrale con integrazione del sistema operativo proprietario. A bordo non manca nulla. Dal Pianificatore Viaggio con la mappa dei Supercharger in tempo reale, alle modalità Cane e Sentinella, fino all’Autopilot di serie con predisposizione hardware per la guida autonoma supervisionata. Tutti i sistemi si aggiornano in automatico grazie agli update via Internet, che introducono nuove funzioni nel tempo senza costi aggiuntivi.

La Model Y Standard non punta solo sulla tecnologia, ma anche sull’efficienza. Con un consumo medio di 13,1kWh ogni 100km e un’autonomia dichiarata di 534 km WLTP, rappresenta una delle migliori versioni prodotte da Tesla. Il nuovo sistema di propulsione ottimizzato consente di percorrere più km per ogni euro speso in ricarica, riducendo il costo totale di utilizzo nel lungo periodo.

Anche la manutenzione risulta minima. Infatti grazie all’assenza di parti soggette a usura tipiche dei motori termici, non sono richiesti cambi d’olio o interventi periodici onerosi. I cerchi aperture da 18”, completano il quadro di una vettura pensata per durare e risparmiare.

Prodotta nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, la Tesla Model Y Standard è già disponibile per l’ordine in Italia a 39.990€. Invece chi beneficia degli incentivi statali 2025 può acquistarla a soli 28.990€, rendendola una delle opzioni più competitive del mercato elettrico. Le consegne inizieranno a Novembre, insieme al resto della gamma rinnovata composta da Model Y Premium, Long Range e Performance.