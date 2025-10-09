Waze permette ora di segnalare i pericoli semplicemente parlando

Gli utenti hanno aspettato un po’ di tempo ma a quanto pare è arrivato il momento: Waze ha iniziato a introdurre il nuovo sistema di segnalazione vocale dei pericoli. Le segnalazioni diventano più naturali ora su Waze, con il prossimo aggiornamento si potrà usare la voce in auto. Questo, chiamato Conversational Reporting, sfrutta Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, per riuscire a capire quello che dicono gli utenti in modo tale che diventi un avviso da segnalare sulla mappa a tutti gli altri. Questa nuova introduzione è fondamentale siccome riesce ad evitare i comandi manuali e quindi diverse distrazioni.

Ora, basta toccare il tasto dedicato e parlare come si farebbe con un amico: per esempio “C’è traffico più avanti” o “Ci sono lavori sulla corsia di destra”. L’AI interpreta la frase e inserisce automaticamente la segnalazione, senza bisogno di toccare altri pulsanti. Tutto avviene in pochi secondi e, soprattutto, in modo più naturale rispetto al vecchio sistema basato su Google Assistant.

Sono già evidenti i miglioramenti ascoltando coloro che hanno già avuto modo di testare questa nuova versione di Waze. Sorprendono la precisione delle segnalazioni e la rapidità con cui venivano pubblicate. L’obiettivo è rendere più facile avvisare altri automobilisti senza distrarsi alla guida, mantenendo sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Qualche piccolo difetto da sistemare su Waze

Non tutto però funziona ancora alla perfezione. Dopo l’ultimo aggiornamento, diversi utenti segnalano un messaggio pop-up che appare continuamente all’interno dell’app per ricordare la novità, e che sparisce solo dopo aver usato almeno una volta la funzione vocale. Inoltre, alcuni riferiscono che la riproduzione musicale si interrompe temporaneamente quando si effettua una segnalazione, senza poi riprendere in automatico.

Sono comunque dettagli minori, che con ogni probabilità verranno risolti nel prossimo aggiornamento. Nel complesso, l’introduzione del Conversational Reporting segna un passo avanti concreto per Waze, che continua a integrare strumenti basati sull’intelligenza artificiale in modo pratico, mantenendo la sicurezza al centro dell’esperienza di guida.