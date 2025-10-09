Google verso l’addio ai giochi su Android Auto: ecco il primo indizio

Google sembra intenzionata a ritirare i giochi da Android Auto, ponendo fine all’esperimento chiamato GameSnacks. Si trattava di una raccolta di mini-giochi in HTML5, pensata per offrire qualche minuto di intrattenimento agli utenti mentre l’auto era parcheggiata. Un passatempo leggero e innocuo, che ora però sembra destinato a scomparire.

Le prime segnalazioni sono arrivate da 9to5Google, che ha notato la scomparsa della funzione nelle ultime versioni beta della piattaforma. Inizialmente i giochi erano spariti dal launcher di Android Auto, ma ancora visibili nelle impostazioni. Con la beta 15.2, invece, sono stati rimossi quasi del tutto. Diversi messaggi di errore erano già stati segnalati dagli utenti insieme ad altri blocchi improvvisi che non consentivano ai giochi di partire.

Per ora, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma sul forum di supporto sono aumentate le segnalazioni di chi non riesce più ad accedere alla libreria GameSnacks. La rimozione sembra avvenire in modo graduale, come accade spesso per le modifiche ai servizi del colosso di Mountain View, e potrebbe anticipare una comunicazione definitiva nelle prossime settimane.

L’esperimento GameSnacks e le sue origini

GameSnacks era stato introdotto nel 2021 all’interno di Google 120, il laboratorio interno che permette ai dipendenti di sviluppare progetti sperimentali nel tempo libero. È la stessa iniziativa da cui, in passato, sono nati servizi come Gmail, frutto di idee nate al di fuori dei canali ufficiali di sviluppo.

L’obiettivo era semplice: creare giochi leggeri e accessibili in grado di funzionare su qualunque schermo, anche in condizioni di connessione limitata. In Android Auto, questi titoli servivano soprattutto a riempire i momenti di attesa, come una sosta o una ricarica. Tuttavia, l’interesse del pubblico è rimasto molto basso e le funzionalità hanno iniziato a mostrare limiti tecnici e instabilità, fino al probabile abbandono.

Cosa aspettarsi in futuro

Sebbene non ci sia ancora una conferma definitiva, tutto lascia pensare che Google abbia deciso di dismettere GameSnacks, forse per concentrarsi su funzioni più utili alla guida o per alleggerire l’interfaccia di Android Auto. La scomparsa dei giochi rappresenta la fine di un piccolo esperimento, nato con buone intenzioni ma mai diventato parte integrante dell’esperienza d’uso.