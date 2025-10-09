iPad mini 8, prime anticipazioni sul nuovo modello compatto di Apple

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo iPad mini 8 è ormai in dirittura d’arrivo. Identificato internamente con i codici J510 e J511, il dispositivo rappresenterà un aggiornamento importante della gamma più compatta di Apple. Il nuovo modello sarà alimentato dal chip A19 Pro, lo stesso montato su iPhone 17 Pro e iPhone Air, ma con una leggera differenza: la GPU avrà cinque core anziché sei. Una scelta che mira a mantenere alte le prestazioni riducendo al minimo i consumi energetici.

Il chip A19 Pro utilizzerà il processo produttivo N3P a 3 nanometri di terza generazione, in grado di offrire miglioramenti evidenti in termini di efficienza e velocità. Tra le novità figurano un Neural Engine a 16 core e un sistema di caching dinamico più evoluto. Apple promette anche una potenza grafica fino a tre volte superiore rispetto al modello precedente, con un’architettura GPU aggiornata e acceleratori neurali integrati per la gestione delle attività basate su intelligenza artificiale.

Display OLED e piccole modifiche estetiche

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il possibile passaggio alla tecnologia OLED, già adottata su iPhone e iPad Pro. Secondo fonti della catena di fornitura, Samsung sarebbe la principale fornitrice del nuovo pannello. Le dimensioni potrebbero aumentare leggermente, passando dagli attuali 8,3 pollici a circa 8,7 pollici, migliorando al tempo stesso contrasto e resa dei colori.

Il pannello, però, dovrebbe essere di tipo LTPS e non LTPO, quindi con una frequenza di aggiornamento ferma a 60 Hz. Niente ProMotion, dunque, ma un netto passo avanti nella qualità visiva rispetto al precedente LCD.

Prezzo e periodo di lancio

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di presentazione, ma l’arrivo del nuovo modello è atteso nella prima metà del 2026, insieme ai prossimi iPad Air. Il prezzo dovrebbe restare vicino a quello attuale, intorno ai 499 dollari(circa 609 euro). Gurman ipotizza comunque la possibilità di un lieve ribasso, vista la crescente concorrenza nel segmento dei tablet compatti.