Ad
News

iPad mini 8, prime anticipazioni sul nuovo modello compatto di Apple

Tutti i più curiosi possono già avere una prima impressione su quello che sarà il prossimo iPad mini 8, stanno spuntando sul web nuove indiscrezioni

scritto da Felice Galluccio
iPad mini

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo iPad mini 8 è ormai in dirittura d’arrivo. Identificato internamente con i codici J510 e J511, il dispositivo rappresenterà un aggiornamento importante della gamma più compatta di Apple. Il nuovo modello sarà alimentato dal chip A19 Pro, lo stesso montato su iPhone 17 Pro e iPhone Air, ma con una leggera differenza: la GPU avrà cinque core anziché sei. Una scelta che mira a mantenere alte le prestazioni riducendo al minimo i consumi energetici.

Il chip A19 Pro utilizzerà il processo produttivo N3P a 3 nanometri di terza generazione, in grado di offrire miglioramenti evidenti in termini di efficienza e velocità. Tra le novità figurano un Neural Engine a 16 core e un sistema di caching dinamico più evoluto. Apple promette anche una potenza grafica fino a tre volte superiore rispetto al modello precedente, con un’architettura GPU aggiornata e acceleratori neurali integrati per la gestione delle attività basate su intelligenza artificiale.

Display OLED e piccole modifiche estetiche

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il possibile passaggio alla tecnologia OLED, già adottata su iPhone e iPad Pro. Secondo fonti della catena di fornitura, Samsung sarebbe la principale fornitrice del nuovo pannello. Le dimensioni potrebbero aumentare leggermente, passando dagli attuali 8,3 pollici a circa 8,7 pollici, migliorando al tempo stesso contrasto e resa dei colori.

Il pannello, però, dovrebbe essere di tipo LTPS e non LTPO, quindi con una frequenza di aggiornamento ferma a 60 Hz. Niente ProMotion, dunque, ma un netto passo avanti nella qualità visiva rispetto al precedente LCD.

Prezzo e periodo di lancio

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di presentazione, ma l’arrivo del nuovo modello è atteso nella prima metà del 2026, insieme ai prossimi iPad Air. Il prezzo dovrebbe restare vicino a quello attuale, intorno ai 499 dollari(circa 609 euro). Gurman ipotizza comunque la possibilità di un lieve ribasso, vista la crescente concorrenza nel segmento dei tablet compatti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!