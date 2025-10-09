Expert: SOTTOPREZZI da PAURA in volantino

Se pensi che Halloween sia fatto solo di zucche, dolcetti e qualche travestimento da pipistrello, ti sbagli di grosso. C’è un posto dove le sorprese fanno saltare dalla sedia più di un film horror… ed è proprio Expert. In questo periodo, non ti serve la scopa volante per andare a caccia dell’affare! Expert ha deciso di trasformare Halloween in una festa del risparmio dove i mostri non spaventano, ma fanno esultare. C’è chi sogna uno smartphone nuovo e chi invece non vede l’ora di regalarsi un notebook più scattante di un lupo mannaro nelle notti di luna piena. E poi ci sono i televisori che sembrano finestre su altri mondi, i piccoli elettrodomestici che rendono la casa più comoda e le lavabiancheria che fanno sparire le macchie come se avessero i poteri di un mago.

Le offerte mostruose di Expert

Dentro il regno delle promozioni di Expert si trovano creature affascinanti e irresistibili. Il Realme 14x 5G Carbon Black si lascia catturare a 179,90 euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 14 5G Midnight Black con 8GB di RAM e 256GB di memoria ti fa l’occhiolino a 299,90 euro. Non manca lo scattante Motorola Moto g05, con Android 15 e batteria 5200 mAh, pronto a farsi tuo a soli 129,90 euro. Expert non dimentica gli appassionati di computer: il Lenovo Ideapad Slim 3 con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD si mostra a 799 euro, mentre l’Acer Aspire Go 15 in elegante silver promette affidabilità a 399 euro.

Per chi vuole trasformare il salotto in una sala incantata, ecco il TV LG 50UA75006LA con 50 pollici e qualità 4K, che Expert propone a 299 euro. Nel regno della casa, Expert lancia il ferro da stiro Rowenta DW4308 incredibilmente a soli 39,90 euro e la lavabiancheria Electrolux Serie 600 da 10kg al prezzo top 399 euro. Per chi ama il profumo del caffè appena fatto, il richiamo più forte è la De Longhi Magnificas ECAM21.110.B, che da Expert diventa irresistibile a 279 euro.