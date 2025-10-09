ATOTOZONE S8 Gen 3: l’autoradio con Apple CarPlay e Android Auto | RECENSIONE

Abbiamo installato e testato a lungo l’unità ATOTOZONE S8 Gen 3 con display QLED in configurazione dual DIN, alternando due scenari: montaggio su un’utilitaria recente con vano 2DIN standard e alimentazione ACC stabile, e un banco prova alimentato da laboratorio per verificare comportamento all’accensione, risposta ai picchi di carico e qualità del segnale sulle uscite. L’unità che abbiamo provato adotta un sistema Android 10 con interfaccia AICE UI 11.0 basata su Android Q, SoC a 12 nm con ARM Cortex Octa-Core, 4 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna.

Sul fronte schermo, le specifiche fornite menzionano due varianti: un pannello QLED a 1280×720 da 7” con tasti fisici laterali, e un pannello QLED a 1280×800 con display flottante regolabile su 9 direzioni (su/giù, sinistra/destra, tilt, rotazione e avanzamento). La nostra esperienza pratica fa riferimento al modello con display QLED regolabile: in alcuni passaggi del materiale di prodotto si parla di S8 Gen2 e in altri di S8 Gen3; le caratteristiche operative che riportiamo sono comuni al profilo S8 di terza generazione evidenziato nelle schede condivise, inclusi 4G LTE integrato, Wi-Fi 2.4/5 GHz, Dual Bluetooth, CP/AA wireless e suite DSP completa. Dove sono emerse differenze di dettaglio nelle schede (ad esempio equalizzatore a 24/32/36 bande), lo segnaliamo come comportamento dipendente dalla build dell’unità e dell’interfaccia in prova.

L’alimentazione è stata eseguita tramite cablaggio standard con adattatore ISO e fusibile in linea per protezione. Per la parte connettività abbiamo utilizzato tre configurazioni: SIM dati inserita nel modulo 4G interno; tethering Wi-Fi da smartphone; tethering USB da un secondo telefono. Per i test di integrazione smartphone, abbiamo alternato CarPlay wireless e Android Auto wireless, oltre a sessioni via cavo per verificare tempi di aggancio, stabilità e riaggancio dopo perdita del segnale. Il Dual Bluetooth è stato messo alla prova accoppiando due telefoni in simultanea, con gestione delle chiamate su BT1 e collegamento di un accessorio BLE su BT2.

Abbiamo inoltre collegato una telecamera posteriore 1080p WDR e una frontale con visione notturna, sfruttando le due linee di ingresso, per misurare latenza percepita, resa in controluce e comportamento del sistema in marcia. Infine, abbiamo verificato le uscite video in parallelo (RCA e HDMI), collegando un monitor ausiliario per i passeggeri posteriori e un registratore per controllare stabilità del segnale.

Design, Display e Ergonomia: il Vantaggio del Pannello QLED Regolabile

Per quanto riguarda l’hardware frontale, il plus del display flottante da 10.1 pollici è evidente in auto con cruscotti particolarmente “incassati” o con cornici che tendono a fare ombra. La possibilità di regolare lo schermo su nove gradi di libertà consente di:

allineare il pannello alla linea di sguardo senza occludere bocchette o comandi fisici di climatizzazione;

mitigare riflessi con una leggera inclinazione e una rotazione di pochi gradi quando il sole colpisce di traverso;

portare il display più vicino al guidatore, soluzione utile sulle plance profonde dove un pannello tradizionale resta troppo arretrato.

La resa del QLED si caratterizza per colori saturi e buon contrasto. In giornate luminose, l’interfaccia resta leggibile; muovendo il pannello con piccoli aggiustamenti si ottiene lo sweet spot tra leggibilità e assenza di riflessi. L’angolo di visione laterale è sufficiente per non penalizzare il passeggero, e l’interpolazione touch risponde con coerenza anche quando si utilizzano i sei gesti tattili integrati per richiamare azioni rapide (ad esempio cambio sorgente, mute o apertura di un’app frequentemente usata). Abbiamo apprezzato il compromesso tra tasti virtuali ben disegnati e gesture: nel quotidiano, i gesti aiutano a ridurre tocchi superflui, ma la UI non ne abusa e mantiene icone leggibili.

L’assemblaggio lascia un’impressione solida; la staffa di supporto non genera vibrazioni neppure su fondo sconnesso se si stringono correttamente viti e distanziali. In city-car con plance meno rigide, conviene aggiungere un sottile strato antivibrazione dietro al supporto per evitare micro-risonanze. La cornice del pannello non trattiene impronte in maniera evidente; con un panno in microfibra si ripristina velocemente la pulizia.

Prestazioni e Sistema: Octa-Core a 12 nm, AICE UI 11.0 e 4+32 GB

La combinazione Octa-Core a 12 nm e 4 GB di RAM offre la prontezza che serve in ambito automotive: avvio dell’interfaccia, apertura delle app principali e passaggi tra sorgenti risultano fluidi. Non parliamo di un tablet di fascia top, ma nella pratica il ritmo è quello giusto per uno stereo di bordo. L’ottimizzazione della AICE UI 11.0 è tangibile in due aspetti:

gestione delle priorità ai servizi di bordo (musica, navigazione, telefonia), che restano reattivi anche con app terze in background;

menu coerenti, con voci dove ci si aspetta di trovarle e senza bloat inutile.

Lato storage, i 32 GB interni si sono rivelati adeguati per mappe offline selettive, cache delle app principali e qualche contenuto multimediale. La presenza del supporto a SDD fino a 2 TB (indicazione fornita nelle specifiche) amplia gli scenari per chi vuole caricare librerie audio locali o video per i passeggeri. Il file manager integrato non ha fronzoli: si limita a ciò che serve, con riconoscimento veloce del supporto esterno e indicazione chiara dei formati compatibili.

Durante la guida, il passaggio tra navigazione, chiamate e player musicale non ha innescato blocchi nel nostro periodo di test. In banco abbiamo simulato cicli di accensione/spegnimento ravvicinati e stacchi di alimentazione improvvisi: lo stato della UI viene ripristinato in modo coerente, e in vettura l’unità rientra rapidamente nel flusso precedente (musica o mappa in primo piano).

Connettività: 4G Integrato, Wi-Fi Dual Band, Tethering e Dual Bluetooth

Per quanto concerne l’accesso a Internet, abbiamo alternato quattro modalità:

SIM 4G LTE inserita nell’unità: lo streaming musicale resta stabile, e i servizi che richiedono aggiornamento in tempo reale (traffico, meteo) si popolano rapidamente;

Hotspot Wi-Fi 2.4/5 GHz dallo smartphone principale;

Tethering Bluetooth dallo smartphone secondario (utile in mancanza di SIM dedicata);

Tethering USB, soluzione comoda quando si vuole ricaricare il telefono minimizzando consumo energetico e mantenendo una catena stabile.

Il Dual Bluetooth è una delle funzioni che abbiamo utilizzato di più. Abbiamo lasciato BT1 dedicato a chiamate, streaming e comandi vocali; BT2 è stato usato per l’accoppiamento con un accessorio BLE e per il tethering quando necessario. La commutazione tra i due canali non richiede interventi manuali, e la priorità delle chiamate su BT1 evita conflitti. La funzione Smart Lock legata alla portata Bluetooth si è dimostrata comoda: quando allontaniamo il telefono principale, lo schermo può bloccarsi automaticamente, garantendo un livello di privacy utile per chi condivide l’auto.

Sul fronte integrazione smartphone, CarPlay e Android Auto wireless si collegano in maniera trasparente. Abbiamo programmato sessioni con riagganci successivi dopo brevi soste: l’unità riconnette in tempi coerenti, con ripresa del flusso musicale o della navigazione esattamente dove era stata interrotta. La connessione via cavo resta consigliabile nei viaggi prolungati per tenere sotto controllo il livello di carica del telefono. MirrorLink aggiunge flessibilità quando si desidera replicare lo schermo del device per app non integrate, ma in ambito automotive abbiamo preferito restare su CP/AA per interfacce ottimizzate alla guida.

Audio, Amplificazione e DSP: Allineamento Temporale, SCVC ed EQ a più bande

Il comparto audio è uno dei motivi per cui l’S8 merita attenzione. L’amplificazione integrata dichiara un picco 4×45 We RMS 4×24 W: nel nostro test, con altoparlanti di serie su utilitaria moderna, il salto qualitativo rispetto a un’unità base è stato evidente in termini di corpo e di controllo ai mediobassi. Laddove l’impianto di fabbrica tende a essere “piatto”, qui si può scolpire con maggiore precisione.

Il DSP include allineamento temporale per canale, SCVC (volume compensato dalla velocità) ed equalizzatoremultibanda. Abbiamo incontrato tre indicazioni nelle schede (24, 32 e 36 bande), segno di differenze tra release e UI: nella nostra build l’EQ offriva un’ampia granularità sufficiente a intervenire in modo chirurgico. Gli interventi più efficaci che abbiamo riscontrato:

lieve ritardo sui canali lato guidatore per centrare la scena sul cruscotto;

attenuazione mirata tra 120 e 180 Hz per asciugare un rigonfiamento tipico dei pannelli porta di utilitarie cittadine;

piccolo lift tra 8 e 10 kHz per restituire aria ai piattini senza rendere affaticante l’ascolto;

profilo SCVC con curva progressiva: in tangenziale il volume si adatta e mantiene intelligibilità delle voci senza continue correzioni manuali.

Chi proviene da unità senza DSP scoprirà quanto l’allineamento temporale sposti in avanti la scena; non è un vezzo da audiofili, ma un intervento che migliora nettamente la percezione di naturalezza. Il sistema consente il salvataggio di profili diversi: abbiamo creato un preset “Parlato” per podcast e notiziari, con medi puliti e compressione dinamica minima, e un preset “Stradale” con lieve enfasi ai bassi e SCVC più aggressivo.

Ingressi Video, Telecamere e OmniGuard: 1080p, WDR e Visione Live

L’ATOTOZONE supporta due telecamere 1080p (anteriore e posteriore), con WDR, visione notturna e riduzione riflessi. La latenza percepita all’innesto della retro è contenuta e la lettura in controluce rimane fruibile. La telecamera anteriore diventa utile nei parcheggi a pettine e nei dossi; l’angolo di campo ampio aiuta a cogliere i bordi del paraurti.

La funzione OmniGuard con visione live incrementa la consapevolezza durante le manovre a bassa velocità. Abbiamo provato a mantenere attiva la vista posteriore in coda: la qualità resta sufficiente anche di notte sotto lampioni irregolari. Il blocco video manuale è comodo quando si vuole salvare una clip di un episodio specifico. La gestione degli ingressi è chiara: un tap porta da front a rear, e il ritorno alla schermata precedente è immediato.

Uscite video e doppio canale: RCA e HDMI per i passeggeri

Le uscite video in RCA/HDMI indipendenti permettono scenari interessanti: abbiamo inviato contenuti al monitor posteriore mentre la UI primaria restava su mappe e player audio. La stabilità del segnale in HDMI è stata esente da drop nel nostro test in marcia su pavé; in RCA occorre curare il routing del cavo per evitare interferenze. Per famiglie e viaggi lunghi, questa doppia uscita è un plus concreto, e si abbina bene allo storage esteso su SDD per librerie locali.

Suite GenAI e app proprietarie: DriveChat, TrackHU e FindApps su ATOTOZONE S8 Gen 3

La componente “smart” dell’S8 non è un semplice gadget. DriveChat, alimentata da un motore GenAI, consente controllo vocale avanzato dell’unità, gestione chiamate, riproduzione musicale e interazione conversazionale a mani sul volante e occhi sulla strada. Abbiamo personalizzato la wake word per evitare falsi positivi; il riconoscimento dei comandi è risultato pulito nell’abitacolo, anche con autoradio a volume moderato.

Nel quotidiano, i casi d’uso più ricorrenti:

avvio playlist e salto brani senza toccare lo schermo, utile in extraurbano;

chiamata rapida a contatti preferiti con conferma vocale;

promemoria vocali brevi, che si sincronizzano con l’agenda tramite l’account di bordo.

TrackHU mostra posizione GPS e percorsi in tempo reale; in città aiuta a visualizzare deviazioni e svolte ravvicinate quando si preferisce un layer minimale rispetto alla mappa completa. FindApps semplifica l’installazione di strumenti dalla libreria APK integrata; abbiamo limitato le installazioni a utility essenziali coerenti con l’uso in auto, conservando un profilo snello per non appesantire la UI.

Integrazione CarPlay/Android Auto: Stabilità, riagganci e uso misto

Nel nostro impiego, CarPlay e Android Auto in modalità wireless hanno gestito senza incertezze le sessioni brevi cittadine e i tragitti più lunghi. Abbiamo osservato tre comportamenti che fanno la differenza nell’uso reale:

riaggancio post-sosta: la riconnessione parte in autonomia e torna allo stato precedente (musica o navigazione);

handoff di priorità : le chiamate in ingresso non interrompono bruscamente la voce guida, ma la mixano correttamente;

continuità dati: la navigazione rimane fluida sia con SIM interna sia con hotspot, senza fluttuazioni evidenti.

In casi limite (parcheggio multipiano con più dislivelli), abbiamo preferito il collegamento via cavo per annullare qualsiasi variabile di radiofrequenza; la UI è identica e l’esperienza resta allineata. MirrorLink ha senso per scenari occasionali: ad esempio proiezione di un’app meteorologica con grafici locali prima di una partenza.

ATOTOZONE S8 Gen 3 è per tutti i giorni con gesture, profili, notifiche e privacy

La UI AICE 11.0 adotta un’impostazione pragmatica. Le gesture riducono i tap quando si vuole saltare una traccia o cambiare sorgente; abbiamo impostato una traiettoria diagonale per il “mute rapido” e una forma a “C” per il passaggio a mappe. Il centro notifiche è sobrio e comprensibile, con priorità alle informazioni utili (telefonate, player, navigazione).

La funzione Smart Lock che reagisce alla portata Bluetooth è una garanzia di riservatezza in auto condivise: all’uscita del guidatore principale, lo schermo si blocca in automatico; al rientro si sblocca senza digitare codici. Lato profili audio, la possibilità di salvare preset differenziati ha reso semplice la convivenza tra chi predilige toni neutri e chi cerca un ascolto più “caldo”.

Stabilità, affidabilità e supporto: ATOTOZONE è una garanzia

Durante le settimane di uso non abbiamo registrato crash gravi. La piattaforma Android 10 in ambito automotive è collaudata e l’interfaccia AICE UI 11.0 dimostra maturità. L’aggiornamento delle app tramite la libreria interna e APK selezionati è filato liscio; il consiglio pratico è evitare installazioni superflue e privilegiare strumenti pertinenti alla guida.

Sul fronte post-vendita, è indicata una copertura di 12 mesi dalla data d’acquisto, con possibilità di ottenere 6 mesi aggiuntivi contattando il team; all’interno della confezione si trova il riferimento al manuale online multilingue. Nella nostra esperienza, l’organizzazione dei menu e le guide in linea sono sufficienti a portare a termine configurazioni anche articolate (Dual BT, telecamere, uscite video) senza dover ricorrere a forum o tutorial esterni.

Installazione: cornici, cablaggio e buone pratiche

L’installazione in vano 2DIN non pone ostacoli particolari se si dispone di una mascherina compatibile e di un cablaggio ISO corretto. I suggerimenti che ci sentiamo di dare in base alla prova:

verificare la profondità disponibile dietro la plancia: con display flottante conviene pianificare il passaggio dei cavi in modo da lasciare margine per i movimenti;

irrigidire la staffa con tutte le viti e distanziali in dotazione per azzerare vibrazioni sullo sconnesso;

per le telecamere , proteggere le giunzioni con guaine termorestringenti e seguire percorsi lontani da fonti di disturbo elettrico;

se si usa SIM 4G, accertarsi che l’antenna sia posizionata in area libera e non schermata da metallo spesso.

La configurazione iniziale è lineare: pairing dei telefoni, definizione dei Drivebots preferiti in DriveChat, impostazione dei profili EQ e mappatura delle gesture.

Navigazione e dati: SIM dedicata vs tethering, le due esperienze di ATOTOZONE

Abbiamo alternato i due scenari tipici: SIM dedicata nell’unità e tethering da smartphone. Con SIM interna, l’esperienza è più pulita: l’autoradio resta “autonoma” e i servizi dati sono sempre disponibili appena si gira la chiave. Con tethering, la fase di “handshake” aggiunge qualche secondo, ma la praticità di non gestire un secondo piano dati ha il suo peso. Il sistema supporta anche il tethering USB, che in viaggio è comodo perché ricarica il telefono e fornisce una connessione stabile.

La caché delle mappe e i dati di traffico si sono dimostrati affidabili in entrambe le soluzioni; per chi percorre spesso gallerie o zone con copertura ballerina, consigliamo mappe offline aggiornate per evitare buchi informativi in prossimità degli svincoli.

Esperienza audio su strada: generi, sorgenti e regolazioni

Abbiamo messo alla prova l’S8 con un ventaglio di generi: jazz acustico, elettronica, rock classico e podcast. Con file locali in qualità elevata, l’unità valorizza la micro-dinamica meglio di quanto atteso nella fascia; intervenendo a piccoli passi sull’EQ, la scena si apre e la voce resta centrata. In streaming, la resa dipende dalla qualità della sorgente, ma l’amplificazione 4×24 W RMS mantiene controllo e non introduce asprezze quando si sale con il volume.

Il bilanciamento tra canali dopo l’allineamento temporale è un punto di forza: i dialoghi dei podcast risultano naturali, con sibilanti tenute a bada da una leggera rifinitura sulle alte. Con elettronica spinta, abbiamo preferito un low-shelfmolto moderato per non mettere in crisi i woofer di serie; chi dispone di altoparlanti aftermarket sfrutterà più a fondo le capacità del DSP.

DriveChat in pratica: ecco come funzionano le feature, tra cui Wake Word

DriveChat si è comportato da assistente di guida coerente con le esigenze di bordo. Abbiamo impostato una parola di attivazione personalizzata per evitare coincidenze con attivazioni di altri assistenti nell’abitacolo. I comandi naturaliper “chiama [contatto]”, “metti la playlist [nome]”, “portami a [destinazione]” vengono recepiti bene e la UI mostra conferme chiare.

L’interazione multi-turno aiuta quando si vuole raffinare una richiesta (“porta alla stazione più vicina… no, quella con self-service”), e la capacità di mantenere il contesto riduce distrazioni. In extraurbano ventilato, con finestrini socchiusi, il riconoscimento resta solido se il microfono è posizionato correttamente.

Sicurezza, notifiche e focus alla Guida: ATOTOZONE S8 Gen 3 ci tiene alla sicurezza

L’architettura della UI privilegia l’essenziale. Le notifiche non sovrastano la mappa e i banner decadono rapidamente. Il blocco automatico legato a Bluetooth rende più discreta la gestione del dispositivo, aspetto utile in flotte aziendali o in condivisione familiare. La vision live e gli ingressi camera riducono gli angoli ciechi in manovra; in retromarcia, la logica di priorità visuale fa passare immediatamente al feed video senza latenza fastidiosa.

Considerazioni su consumi, calore e comportamento termico

In banco, con monitoraggio della corrente, il sistema non ha mostrato picchi anomali nei passaggi tra sorgenti o in fase di acquisizione doppia (cam + HDMI). In vettura, dopo tragitti prolungati con luce diretta sul QLED, la temperatura del pannello resta entro limiti confortevoli al tatto, e non abbiamo rilevato fenomeni di dimming percettibili. La ventilazione interna pare adeguata alla potenza del SoC e al carico tipico automotive.

Quando Sfruttare le uscite video: ATOTOZONE S8 Gen 3 è ideale in ogni caso

In scenari familiari, l’uscita HDMI verso un monitor posteriore permette di far scorrere contenuti per i passeggeri mentre la plancia resta dedicata alla guida. In ambito lavoro, la duplicazione può servire per mostrare informazioni ai colleghi senza distogliere lo sguardo dalla mappa. In ogni caso, conviene organizzare bene i profili e le priorità audioper impedire che una riproduzione video posteriore interrompa una chiamata in corso.