Unieuro: pulizia perfetta grazie alla nuova promo DYSON

Unieuro riesce sempre a far parlare di sé. È quel luogo che, per chi lo visita, diventa subito un piccolo teatro di scoperte inattese. Capita di pensare di “dare solo un’occhiata” e invece ci si ritrova a sorridere davanti a una dimostrazione che trasforma un elettrodomestico in un oggetto desiderabile quasi come un accessorio di moda. Unieuro ha questo dono: far sembrare divertente persino il momento della pulizia. Perché se un apparecchio sa regalare leggerezza mentre si utilizza, allora la tecnologia sta facendo bene il suo lavoro. L’ironia è che una serata può essere raccontata meglio da un nuovo aspirapolvere che da una cena fuori. E questa volta le promozioni si prestano perfettamente a creare storie da condividere.

Unieuro e la nuova potenza Dyson

L’attenzione di Unieuro si concentra sulla Dyson V16 Piston Animal Submarine, proposta a € 846,00. Questo modello racchiude una forza di 315 Air Watt grazie al motore digitale Hyperdymium™ da 900 W, con un’autonomia che raggiunge i 70 minuti. Unieuro sottolinea la tecnologia Dynamic Cyclones, che si attiva con più vigore in modalità Boost. L’innovativa spazzola conica doppia rimuove peli e capelli fino a 60 cm, mentre la All Floor Cones™ Sense regola la pulizia in base al pavimento, rivelando persino la polvere invisibile. Unieuro presenta anche il contenitore CleanCompaktor™, capace di comprimere lo sporco fino a 30 giorni e di essere svuotato in modo igienico.

Non manca il sensore che rileva le particelle 15.000 volte al secondo, un filtro HEPA che cattura il 99,99% fino a 0,1 micron e un display LCD che documenta tutto in tempo reale. Infine, Unieuro propone la spazzola Submarine™ 2.0, dedicata al lavaggio con modalità Max per le macchie più resistenti. Ancora una volta Unieuro trasforma la tecnologia in un motivo per sorridere e sorprendersi.