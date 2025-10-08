Battlefield 6: le previsioni di vendita sembrano promettenti

Come ben sapete la nota azienda video ludica EA Sta portando avanti la sua ennesima fatica con l’obiettivo di rilanciarsi e rilanciare il franchising di Battlefield, quest’ultimo infatti necessita di una ventata d’aria fresca dopo il titolo fallimentare Battlefield 2042, secondo degli esperti del settore il prossimo titolo, Battlefield 6, potrebbe riuscire in questo intento dal momento che le premesse sembrano decisamente incoraggianti, tale teoria nasce dai pre ordini che hanno toccato quota 1 milione di copie e che durante la settimana del lancio potrebbero unirsi ad ulteriori 5 milioni di copie vendute.

Speranze e competizione

Secondo altri analisti a suffragare questa teoria è la beta multiplayer che ha visto un totale di circa 25,4 milioni di giocatori totali, con un picco di giocatori simultanei totalizzato nel weekend di circa 10,4 milioni di giocatori, tutto ciò rappresenterebbe il terreno perfetto per un lancio davvero coi fiocchi, elemento che sicuramente rappresenterebbe una rivalsa importante per la società dopo il fallimento rappresentato dal batto il figlio di 2042.

Ma non è tutto, Battlefield infatti punta anche a spodestare il monopolio ormai acquisito da Call of Duty che all’interno di questo settore rappresenta il vero pesce grosso da dover superare, la società tra l’altro sembra voglia sfruttare il periodo negativo di questo franchising e sta attraversando un evidente crisi d’identità che ovviamente Activision punta a risolvere.

Insomma, non rimane che attendere il lancio ufficiale che è ormai imminente per capire se le previsioni sono giuste o se anche questo capitolo deluderai le aspettative degli appassionati, sicuramente si tratta di un passo fondamentale per Electronic Arts dal momento che il francese in the Butterfield da troppo tempo non restituisce alla società i risultati sperati, elemento che sicuramente rappresenta un punto negativo all’interno di una saga che in passato ha saputo offrire grandi emozioni, ma che da troppo tempo fatica a ritrovare se stessa.