Motorola “The Future Has an Edge”: svelato il nuovo smartphone premium

L’8 ottobre 2025 segna l’inizio di una nuova fase per Motorola. L’ azienda infatti si prepara a modificare i confini del design e dell’innovazione con un dispositivo destinato a fissare nuovi standard per il mercato degli smartphone premium. L’attesa è per il 5 novembre 2025, data ufficiale della presentazione mondiale del nuovo modello top di serie. Si tratta di un dispositivo che promette di unire prestazioni all’ avanguardia, eleganza e resistenza come mai prima d’ora.

In vista dell’evento, Motorola ha lanciato l’iniziativa interattiva “Unlock the Future”, accessibile attraverso il sito motorola.com/unlock-the-future. Gli utenti potranno partecipare a un quiz settimanale per scoprire pian piano le caratteristiche chiave del nuovo smartphone. Ogni risposta corretta permetterà di sbloccare un indizio esclusivo e avvicinarsi passo dopo passo al risultato ufficiale.

Motorola punta all’eccellenza tra design e innovazione con Lenovo

L’esperienza, disponibile dall’8 ottobre alle ore 15:00 CET fino al giorno del lancio, non è solo un gioco. Al contrario, essa rappresenta un modo per coinvolgere la community e costruire attorno al brand un dialogo diretto con i fan più appassionati. Tutti coloro che si registreranno sulla pagina teaser di Motorola.com potranno accedere in anticipo a contenuti dedicati e, soprattutto, a un’offerta pre-lancio del valore di oltre 700€, riservata esclusivamente ai partecipanti all’esperienza.

Il nuovo smartphone Motorola promette un design pensato per unire eleganza e resistenza. Invece, le prestazioni sono studiate per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Dietro a questo progetto c’è anche la solidità di Lenovo, il gruppo globale con oltre 57 miliardi di dollari di fatturato e una presenza in 180 mercati. Acquisita da Lenovo, nel 2014, Motorola-Mobility infatti, è oggi una delle realtà più innovative del mercato mobile. L’azienda è così in grado di unire la tradizione del marchio Moto con la potenza tecnologica e la ricerca avanzata del gruppo.

Insomma, il conto alla rovescia per la presentazione del 5 novembre è già iniziato. Settimana dopo settimana, Motorola rivelerà nuovi dettagli sul suo dispositivo, invitando gli utenti a seguire la campagna su TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn e X per restare sempre aggiornati in tempo reale.