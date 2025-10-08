Gmail: disponibili email protette anche per i destinatari esterni

L’attuale panorama digitale è sempre più attento alla riservatezza delle informazioni. A tal proposito, Google introduce una novità destinata a incidere sulle pratiche quotidiane di comunicazione. All’interno di Gmail, gli utenti di Google Workspace Enterprise Plus con il componente aggiuntivo Assured Controls possono ora inviare messaggi con crittografia end-to-end anche a destinatari che non appartengono alla stessa piattaforma. La crittografia lato client costituisce l’elemento centrale di tale innovazione. Il messaggio non viene soltanto protetto durante il transito, come avveniva già con il protocollo TLS, ma è cifrato direttamente nel browser prima ancora di arrivare ai server di Google. Di fatto, solo il mittente e il destinatario autorizzato possono accedere al contenuto. Rimangono leggibili unicamente i campi indispensabili alla consegna, come oggetto e indirizzi di posta.

Su Gmail arriva una nuova opzione di sicurezza

Dal punto di vista organizzativo, la gestione rimane nelle mani degli amministratori IT. I quali possono decidere se e come abilitare la funzionalità per specifici gruppi di lavoro o unità aziendali. Il rilascio, iniziato il 30 settembre 2025, segue una distribuzione graduale di quindici giorni e coinvolge tanto i domini in Rapid Release quanto quelli in Scheduled Release. La disponibilità rimane circoscritta all’offerta più avanzata di Workspace, a conferma del fatto che la funzione è pensata per contesti dove il livello di protezione richiesto va oltre le pratiche standard.

Per il mittente, l’attivazione della protezione avviene con un semplice comando durante la stesura della mail. Per il destinatario esterno, invece, il processo prevede l’accesso a un portale sicuro tramite un Google Guest account temporaneo. Con autenticazione via codice di sicurezza. Una volta completata la verifica, il messaggio diventa leggibile in una versione dedicata di Gmail. La quale è stata creata per garantire un ambiente circoscritto e controllato.

Guardando al quadro generale, tale mossa di Google si inserisce in un trend globale che vede la sicurezza delle comunicazioni al centro delle strategie digitali. La crescente attenzione alla privacy non riguarda più soltanto i reparti IT, ma diventa una responsabilità condivisa tra imprese e singoli utenti.