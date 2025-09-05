Android e iPhone: come aumentare la durata della batteria

La batteria è uno degli aspetti più delicati per chi utilizza intensamente lo smartphone. Con l’aumento delle funzionalità e la presenza di display sempre più luminosi, la durata giornaliera rischia di non essere sufficiente. Per intervenire è utile partire dal monitoraggio dei consumi: Android e iOS offrono grafici dettagliati che mostrano quali applicazioni incidono maggiormente sull’autonomia. Limitare o disattivare i processi in background delle app più esigenti è un primo passo concreto per guadagnare energia preziosa. Tutto ciò quindi può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo che abbia a disposizione uno dei due sistemi operativi sopra indicati.

Regolare luminosità e connettività, ecco cosa fare

Lo schermo è la principale fonte di consumo. Abbassare la luminosità manualmente o attivare quella automatica fa una grande differenza. Anche ridurre il tempo di spegnimento del display impedisce che resti acceso inutilmente. Un altro consiglio riguarda le connessioni: Wi-Fi, Bluetooth e GPS, se attivi in modo costante, assorbono energia. Spegnerli quando non servono permette di prolungare sensibilmente l’autonomia.

Modalità risparmio e abitudini di ricarica della batteria

Sia Android che iPhone includono la modalità risparmio energetico. Questa funzione riduce attività secondarie, sincronizzazioni e aggiornamenti in background, garantendo ore aggiuntive nei momenti di emergenza. Anche il modo in cui si ricarica la batteria influisce sulla sua durata nel tempo. È consigliabile evitare di scaricarla completamente o di mantenerla sempre al 100%. Il range ottimale per preservarne la salute è tra il 20% e l’80%.

Accessori e aggiornamenti software

L’utilizzo di caricabatterie originali o certificati assicura che il dispositivo riceva la giusta quantità di energia, prevenendo surriscaldamenti. Gli aggiornamenti software, spesso sottovalutati, portano miglioramenti anche nella gestione energetica. Un sistema operativo aggiornato consuma meno e sfrutta meglio le risorse hardware. Con una combinazione di buone abitudini e impostazioni mirate, la batteria riesce a durare più a lungo sia nel breve che nel lungo periodo.