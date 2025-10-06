WhatsApp: questo gruppo vi deruba e vi fa fare reato fate attenzione

Quando si parla di messaggistica, ovviamente l’applicazione che balza subito la mente di chiunque è WhatsApp, la nota piattaforma vestita di verde infatti conta un bacino di utenti senza confini che continua a crescere il giorno dopo giorno, il merito ovviamente è del team di sviluppo che si impegna a trasformare WhatsApp costantemente nella piattaforma che conosciamo tutti quanti ricca di funzionalità sempre al passo coi tempi è in grado di garantire un’esperienza d’uso perfetta.

Tutto ciò ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio standard che tutte le aziende concorrenti stanno cercando di battere con poco successo, nonostante si tratti di un traguardo pur purtroppo nasconde anche un grande problema legato all’utilizzo che viene fatto dell’applicazione, alcuni utenti poco raccomandabili infatti utilizzano WhatsApp in modo sbagliato per cercare di ingannare altri utenti dal momento che WhatsApp permette di essere connessi con moltissime persone con estrema facilità, ovviamente stiamo parlando dei truffatori che utilizzano la piattaforma di messaggistica per cercare di derubare i malcapitati.

Le truffe online ormai da diversi anni sono sbarcate su WhatsApp e oggi ve ne portiamo una che sta colpendo anche qui in Italia senza pietà, scopriamo nel dettaglio come funziona in modo da non cascare anche noi in questa truffa che oltre a mettere in pericolo i nostri risparmi ci rende purtroppo anche concorrenti di un meccanismo illegale.

La truffa del falso lavoro

La truffa in questione e esordisce tramite un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti e dove viene proposto alla vittima di ottenere facili guadagni semplicemente mettendo like ad alcuni video YouTube, i truffatori infatti si spacciano per dei collaboratori ufficiali e inviano bonifici di piccole dimensioni come pagamento per questi compiti, ciò serve a far abbassare la guardia alla vittima ma non solo, quel denaro inviato infatti viene utilizzato per riciclare quello già rubato alle altre persone, in un secondo momento infatti i truffatori chiedono la vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo di restituire la somma moltiplicata più volte, in questo modo avranno ripulito il denaro rubato e ottenuto un guadagno illecito, ovviamente la truffa è proprio qui non a caso quei soldi sparirebbero in un attimo senza lasciare traccia.