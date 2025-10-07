WhatsApp colpito: la truffa del “regalo Amazon” che ruba i profili

Le truffe su WhatsApp stanno diventando davvero tante.

Arginare i messaggi truffaldine che girano sull’applicazione diventa sempre più difficile.

Le truffe che utilizzano questo metodo, ovvero utilizzare le piattaforme per la messaggistica istantanea come un vero e proprio veicolo di trasmissione, sono sempre più numerose.

Le tecniche più o meno sono le stesse, ovvero la tecnica del phishing, fingersi enti di beneficenza, contatti in difficoltà e una delle ultime, l’invio di sondaggi a cui gli utenti devono rispondere.

Lo scopo di tutte queste manovre è sempre il medesimo, tentare di estorcere informazioni personali e denaro a più utenti possibili. In alcuni casi vengono anche rubati i dati per accedere direttamente all’account di WhatsApp.

WhatsApp: ecco la truffa del regalo Amazon

L’ultima truffa sbarcata su WhatsApp è stata segnalata da molti utenti nelle ultime ore.

Il nuovo tentativo di frode sfrutta un meccanismo ormai visto e rivisto, ma con un uovo punto di svolta.

La truffa non inizia direttamente su WhatsApp, ma bensì tramite una telefonata. Durante i secondi in cui l’utente è alla cornetta sia il ascolta il seguente messaggio: ”Ciao, hai ricevuto un piccolo regalo da Amazon. Apri WhatsApp per riceverlo“.

Se l’utente decide di contattare il numero su WhatsApp inviando un messaggio è la fine.

Perché ovviamente non esiste nessun tipo di regalo da parte di Amazon, ma verrà richiesto di inserire un codice che finirà per dare accesso al proprio account WhatsApp.

L’obiettivo finale, infatti proprio quello di prendere possesso dell’account WhatsApp degli utenti, e con esso tutte le informazioni personali all’interno.

Prima di contattare qualsiasi contatto da cui si è ricevuta una telefonata di questo tipo, bisogna ricordare che Amazon non utilizza le telefonate per distribuire regali.

In generale, se si ha qualche dubbio, è sempre meglio chiamare direttamente il numero ufficiale della fonte, in questo caso Amazon, ma potrebbe essere qualsiasi altro ente, e chiedere direttamente informazioni a loro.