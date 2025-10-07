USA adotta sistema AI per rilevare droni nemici a lunga distanza

Gli Stati Uniti hanno recentemente adottato un nuovo sistema di rilevamento per intercettare i droni “nemici” a lunga distanza con l’aiuto dell’AI. In occasione del Technology Readiness Experimentation, evento pensato per presentare soluzioni di difesa avanzate, gli USA hanno mostrato i nuovi sensori a infrarossi che fanno parte della gamma WESCAM MX e il software tracker Shield AI alla base del nuovo meccanismo.

La combinazione di tutti questi sensori e del software innovativo generano un sistema basato su AI completamente nuovo per i droni. Il sistema permette di rilevare qualunque mezzo in volo – privo di equipaggio – anche negli scenari più complessi. Spesso capita ci siano droni tra le nuvole o nascosti tra gli edifici e con questo nuovo software non avranno scampo. L’AI è sempre un’arma a doppio taglio, c’è sempre una possibilità che possano verificarsi errori, per quanto remota. Tuttavia, gli USA sono fiduciosi, anche grazie alla capacità che il software ha di operare in modo passivo. Questo implica che non emette segnali di alcun tipo, diventando difficile anzi impossibile da individuare per il nemico.

Droni militari, gli Stati Uniti introducono l’AI per potenziare la difesa contro i nemici