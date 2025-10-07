Ad
Unieuro: promo speciale su ultimo modello DYSON

Scopri nuove occasioni da Unieuro con offerte Dyson e non solo un mix perfetto per tecnologia e praticità che conquista tutti

scritto da Rossella Vitale
Quando si parla di Unieuro, si ha che fare con qualcosa di unico e nell’aria nasce una certa brezza di eccitazione. Succede perché Unieuro sa trasformare il semplice shopping in un’esperienza dove la tecnologia diventa quasi un gioco: si osserva, si prova, si sogna e, alla fine, si porta a casa. Vi capita mai di pensare che una serata di relax possa iniziare non con un film o un bicchiere di vino, ma con l’idea di passare l’aspirapolvere? Con Unieuro non è poi così folle: se uno strumento vi fa sorridere mentre lo usate, vuol dire che ha davvero centrato il bersaglio.

Le offerte Dyson da Unieuro

Da Unieuro arriva la Dyson V16 Piston Animal Submarine a € 846,00, la star tecnologica del momento. Vi offre 315 Air Watt di potenza con motore Hyperdymium da 900 W e fino a 70 minuti di autonomia. Non finisce qui: grazie al sistema Dynamic Cyclones aumenta la forza in modalità Boost, mentre la nuova spazzola conica doppia elimina i grovigli di peli lunghi fino a 60 cm. La spazzola All Floor Cones Sense si adatta in automatico al pavimento, illumina la polvere e, con il contenitore CleanCompaktor, trattiene polvere fino a 30 giorni con svuotamento igienico.

Unieuro vi dona con Dyson anche il sensore di rilevamento della polvere, un filtro HEPA che blocca il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron e un display LCD che mostra tutto in tempo reale. E siccome lavare non è meno importante di aspirare, ecco la spazzola Submarine™ 2.0 che elimina macchie e liquidi, con modalità Max per i casi più difficili. Unieuro vi fa scoprire un aspirapolvere che sembra più un supereroe della pulizia che un semplice elettrodomestico.

