Tineco, grandi offerte al Prime Day di Amazon con sconti mai visti

Tineco, dopo aver lasciato il segno alla Milano Fashion Week, vuole farsi nuovamente notare durante l’Amazon Prime Day Fall 2025 (conosciuto anche come Festa delle Offerte Prime). Nel corso della due giorni di sconti, scadrà ufficialmente alle 23:59 dell’8 ottobre 2025 (salvo esaurimento anticipato delle scorte), sono tantissimi i prodotti Tineco in promozione, con sconti e prezzi bassissimi in esclusiva per i clienti con abbonamento Amazon Prime attivo.

Tineco: gli sconti disponibili su Amazon

Tineco Floor One S9 Artist è un aspirapolvere/lavapavimenti che rappresenta il giusto connubio tra eleganza e praticità; caratterizzato da un profilo ultra-sottile, gode di uno spessore di soli 12,85 cm, combinato con dettagli che traggono ispirazione dall’aurora boreale e linee raffinate, atte a renderlo non solo un prodotto pratico, ma anche elegante. Il design HyperStretch permette di appiattire completamente il dispositivo sul pavimento, con movimenti a 360 gradi grazie alla tecnologia SmoothDrive.

La linea S7 di Tineco offre pulizia smart e personalizzata, come nel caso della FLOOR ONE S7 Stretch Steam, ideale per gli utenti che vogliono una casa sempre igienizzata, affiancata dalla tecnologia HyperStream con vapore riscaldato fino a 160°C e design 180° a posizione piatta. Un occhio alla sostenibilità viene invece riservato dalla Floor One S7 Stretch Ultra, una lavapavimenti/aspirapolvere senza fili che si affida alla tecnologia Tineco MHCBS per lavaggio continuo con acqua pulita e riciclo dell’acqua sporca (flusso costante di 450 volte al minuto).

Tineco Pure One S70 è invece caratterizzato dal sistema di filtrazione a 6 stadi, ma anche spazzola 3DSense Pro potenziata, nonché batteria dall’elevata capacità per una autonomia fino a 95 minuti. Questa è la soluzione ideale per le case più grandi. In ultimo, è disponibile all’acquisto scontato anche Tineco CARPET ONE Cruiser, perfetto per la pulizia di tappeti e moquette, offre tre velocità regolabili con asciugatura rapida a 75°C e autopulizia FlashDry.

I prezzi

Tineco FLOOR One S9 Artist è disponibile a 569 euro al posto di 799 euro (LINK), FLOOR One S7 Stretch Steam a soli 589 euro contro i 699 euro di listino (link acquisto), FLOOR One S7 Stretch Ultra è in vendita scontato a 379 euro al posto di 599 euro (a questo link), PURE ONE S70 è disponibile a 399 euro al posto di 499 euro (lo potete acquistare qui), per finire con CARPET ONE Cruiser a soli 529 euro invece che 699 euro (a questo link).

In aggiunta ai prezzi indicati poco sopra, è disponibile uno ulteriore sconto del 5%, applicando direttamente il codice TINECOPBDD. Ricordiamo che tutto questo è valido, salvo l’esaurimento delle scorte, fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025.