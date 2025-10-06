Motorola Moto G56: lo sconto inaspettato su Amazon con prezzo irresistibile

Sconto assolutamente da non perdere per tutti gli utenti su Amazon, nel momento in cui dovessero decidere di mettere le mani sul Motorola Moto G56, uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, sebbene allo stesso tempo sia in grado di mettere a disposizione ottime prestazioni generali.

I punti di forza di questo dispositivo sono chiaramente molteplici e partono da un display sufficientemente ampio, di 6,72 pollici di diagonale, che sebbene sia un IPS LCD riesce a raggiungere una risoluzione massima a 1080 x 2400 pixel, con densità di 391 ppi, protezione Gorilla Glass 7i e densità di 391 ppi. Sotto il cofano può trovare posto un processore MediaTek Dimensity 7060, octa-core con frequenza di clock fino a 2,6GHz, passando anche per GPU IMG BXM-8-256 con un buonissimo quantitativo di RAM, pari a 8GB.

Il comparto fotografico resta sicuramente ancorato alla fascia di pertinenza, sebbene comunque venga potenziato dalla presenza di un sensore principale da 50 megapixel, con a fianco un ultragrandangolare da 8 megapixel. I video, in questo caso, vengono registrati al massimo in FullHD a 60fps, mentre gli scatti fotografici riescono a raggiungere 8165 x 6124 pixel.

Approfittate del canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con tanti codici sconto gratis e le migliori promozioni del momento, lo trovate subito qui.

Motorola Moto G56 è super economico oggi su Amazon

Il risparmio posto in essere sull’acquisto di questo smartphone è davvero incredibile, dovete difatti sapere che il suo listino di 269 euro viene fortemente ridotto del 32%, in modo tale da poter arrivare a spendere solamente 182,66 euro, raggiungendo a tutti gli effetti un rapporto qualità/prezzo più che conveniente e alla portata di ogni singolo consumatore. Ordinatelo subito collegandovi il prima possibile a questo link.

Nell’esatto momento in cui vi scriviamo è bene sapere che l’unica colorazione in promozione è la PANTONE Dill, di cui vi stiamo appunto parlando e che vi abbiamo linkato, le altre potrebbero avere un prezzo differente.