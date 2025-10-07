Xbox Game Pass: aumentano le cancellazioni dopo gli aumenti

Di recente, Microsoft ha annunciato nuovi aumenti per il suo Xbox Game Pass. L’impatto è stato immediato: il piano Ultimate, considerato il centro dell’offerta, ha registrato un incremento del 50%. Portando il costo mensile in Italia da 17,99 a 26,99 euro. La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Numerosi utenti hanno scelto di disattivare il rinnovo automatico o di migrare verso i piani più economici. Mentre altri hanno condiviso online la difficoltà di gestire la modifica dell’abbonamento. L’afflusso eccezionale di richieste ha, infatti, causato disservizi sul sito ufficiale. Con accessi rallentati o impossibili. L’episodio ha amplificato il malcontento.

Xbox Game Pass: ecco le prime reazioni dopo gli aumenti

L’elemento che ha reso più controversa la decisione è la natura stessa del piano colpito dall’aumento. L’Ultimate rappresenta la formula che include i giochi disponibili al day one. Considerata la caratteristica più distintiva del servizio. Con un balzo che porta la spesa annua a circa 320 euro, molti consumatori hanno iniziato a interrogarsi sulla convenienza reale. Valutando alternative come l’acquisto diretto dei titoli, spesso scontati poche settimane dopo l’uscita.

Resta aperto un interrogativo centrale: quali siano le strategie di Microsoft nel lungo periodo. Da un lato, l’azienda sembra puntare su un pubblico disposto a investire di più per mantenere l’accesso privilegiato alle novità. Dall’altro, il rischio è l’erosione della base di abbonati proprio nel segmento di punta.

Il caso segna quindi un passaggio delicato nella storia del servizio di Microsoft. In un mercato videoludico sempre più frammentato, l’aumento del costo di Game Pass si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione dei modelli di fruizione. Qui le logiche dell’abbonamento convivono con quelle dell’acquisto tradizionale dei giochi. Il futuro della piattaforma dipenderà dalla capacità di Microsoft di trovare un equilibrio tra ricavi sostenibili e attrattiva per gli utenti. Il tutto in un panorama dove la fedeltà non è mai scontata.