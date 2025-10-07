Huawei Mate 80: prime foto reali svelano il nuovo design della serie

In queste ultime ore si sta parlando insistentemente della prossima serie Huawei Mate 80. A fomentare ancora di più le indiscrezioni ci hanno pensato le prime immagini reali che sono infatti comparse sul web, offrendo uno sguardo concreto su quello che sarà il nuovo design del prossimo flagship dell’azienda cinese. Le foto, attribuite al presunto Mate 80 Pro, mostrano un cambiamento evidente rispetto al linguaggio estetico del modello precedente, il Mate 70.

Sul retro spicca una nuova disposizione circolare delle fotocamere, racchiusa in un anello metallico che dona al dispositivo un aspetto più curato e premium. Il sistema triplo ora adotta una configurazione triangolare, con la lente superiore che sembra essere un teleobiettivo periscopico, mentre le due inferiori dovrebbero corrispondere alla fotocamera principale e a quella ultra-grandangolare. Ai lati del modulo sono visibili due flash LED e un sensore aggiuntivo, probabilmente dedicato alla gestione del colore o della luminosità ambientale, anche se la sua funzione esatta non è ancora stata confermata.

Rispetto al Mate 70 Pro, che presentava un modulo quadrato con quattro aperture, questo nuovo layout appare più raffinato e funzionale, suggerendo la presenza di ottiche migliorate. Le immagini trapelate mostrano anche due colorazioni: giallo brillante e nero, ma è probabile che al lancio vengano proposte anche altre varianti.

Differenze tra i modelli e specifiche attese per Huawei Mate 80

Dalle prime informazioni emerge che il design del Mate 80 standard sarà leggermente diverso, segno che il nuovo modulo fotografico potrebbe rimanere esclusiva delle versioni Pro. La gamma dovrebbe includere tre modelli principali: Mate 80, Mate 80 Pro e Mate 80 Pro+, a cui si aggiungerà probabilmente una variante Mate 80 RS di fascia ultra-premium.

Le indiscrezioni parlano di ricarica rapida fino a 100W, di un nuovo chip Kirin sviluppato internamente e, su alcuni modelli, della possibile integrazione di un sistema di raffreddamento attivo. Il Mate 80 RS, invece, dovrebbe distinguersi per il telaio in titanio e un display OLED a doppio strato, soluzioni che ne accentuano la vocazione esclusiva.

Un debutto in un mercato sempre più competitivo

Huawei si prepara così a rientrare nella fascia alta con una serie che punta su fotocamere evolute, autonomia potenziata e design rinnovato. Tuttavia, come per le precedenti generazioni, i dispositivi non includeranno componenti statunitensi né supporto nativo per le app Android, limitando la loro diffusione al di fuori della Cina.

Il lancio avverrà in un momento di forte competizione interna: la serie Mate 80 dovrà infatti confrontarsi con rivali come Xiaomi 16 e OnePlus 15, entrambi in arrivo sul mercato cinese. Sarà interessante vedere se Huawei riuscirà a distinguersi grazie al nuovo look e alle prestazioni promesse.