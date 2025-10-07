Musk si scaglia contro Netflix: nel mirino “l’agenda woke“

Se c’è una caratteristica che contraddistingue Elon Musk quella è sicuramente aver sempre qualcosa da dire. Dopo i dissapori con Trump e l’allontanamento dalla Casa Bianca eravamo tutti certi si fosse fermato, invece è tornato più forte di prima e questa volta la sua preda del momento è Netflix.
L’ultima delle sue provocazioni condivisa pubblicamente ha un obiettivo non da poco, una delle piattaforme e aziende più influenti al mondo. Negli ultimi giorni, infatti, il noto miliardario ex compagno di giochi di Trump ha postato più volte sulla piattaforma X (l’ex Twitter, società che lui stesso ha acquistato) ben 26 tweet che invitano alla cancellazione degli abbonamenti alla piattaforma di streaming.
Musk stesso afferma di aver disdetto la propria sottoscrizione al servizio offerto da Netflix e chiede ai suoi oltre 200 milioni di follower sul social network di fare lo stesso.
Questa volta è il turno di Netflix, Musk va contro la piattaforma
Il motivo è quella che Musk descrive “l’ideologia woke” che la piattaforma streaming starebbe diffondendo, in particolare tramite i programmi per bambini proposti: “Cancellate Netflix per il bene dei vostri figli”, scrive chiaramente in un post di qualche giorno fa, citando il tweet di un altro utente in cui si vede un fantomatico cavallo di Troia con l’etichetta “Transgender woke agenda” che cerca di entrare in una fortezza denominata “your kids”, appunto ‘i vostri figli’.
La vicenda ha origini da una polemica legata alla serie animata diffusa su Netflix che prende il nome di “Dead End: Paranormal Park”. in cui il protagonista dice apertamente di essere un ragazzo transgender. Nonostante la serie sia stata lanciata in due stagioni tra giugno e l’ottobre dell’ormai lontano 2022, per poi venire cancellata, è arrivata all’attenzione dei conservatori americani solo adesso, scatenando così una campagna di odio non solo verso chi ha creato la serie, ossia Hamish Steele – che riceve spesso migliaia di messaggi omofobi e antisemiti – ma anche contro Netflix per averla trasmessa.
Una polemica indubbiamente sterile che ha del bizzarro se pensiamo che Musk ha una figlia transgender, ma lasciamo trarre a voi le conclusioni.