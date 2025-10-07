Musk si scaglia contro Netflix: nel mirino “l’agenda woke“

Se c’è una caratteristica che contraddistingue Elon Musk quella è sicuramente aver sempre qualcosa da dire. Dopo i dissapori con Trump e l’allontanamento dalla Casa Bianca eravamo tutti certi si fosse fermato, invece è tornato più forte di prima e questa volta la sua preda del momento è Netflix.

L’ultima delle sue provocazioni condivisa pubblicamente ha un obiettivo non da poco, una delle piattaforme e aziende più influenti al mondo. Negli ultimi giorni, infatti, il noto miliardario ex compagno di giochi di Trump ha postato più volte sulla piattaforma X (l’ex Twitter, società che lui stesso ha acquistato) ben 26 tweet che invitano alla cancellazione degli abbonamenti alla piattaforma di streaming.

Musk stesso afferma di aver disdetto la propria sottoscrizione al servizio offerto da Netflix e chiede ai suoi oltre 200 milioni di follower sul social network di fare lo stesso.

Questa volta è il turno di Netflix, Musk va contro la piattaforma