Ad
Intelligenza ArtificialeNews

Hollywood si ribella: attrice creata con AI Tilly Norwood divide il cinema

L’arrivo della prima star creata con l'AI è in grado di recitare come se fosse reale: si accende il dibattito tra artisti, registi e pubblico.

scritto da Rosalba Varegliano
tilly attrice AI

L’intelligenza artificiale è ormai entrata anche nel mondo del cinema, ma l’ultima novità sta facendo discutere come mai prima d’ora. Tilly Norwood, la prima attrice completamente generata dall’AI, è diventata protagonista di un film indipendente che ha già conquistato l’attenzione di Hollywood. Realistica nei movimenti, credibile nelle emozioni e dotata di una voce sintetica quasi indistinguibile da quella umana, Tilly ha messo in crisi il concetto stesso di “recitare”, di attori e attrici.

Molti la considerano un prodigio tecnologico, una rivoluzione che potrebbe ridurre tempi e costi di produzione, rendendo il cinema più accessibile. Altri, però, parlano di un pericoloso precedente: un futuro in cui le performance digitali potrebbero sostituire i professionisti in carne e ossa, cancellando la parte più umana e imperfetta della recitazione.

Un nuovo volto per Hollywood

Nei principali studi di Los Angeles si parla già di “era post-umana del cinema”. Tilly Norwood è stata creata da un team di programmatori e artisti digitali che hanno combinato reti neurali, motion capture e deep learning per dar vita a un personaggio capace di adattarsi a ogni copione. Gli algoritmi analizzano migliaia di interpretazioni reali per ricreare espressioni, toni di voce e persino micro-movimenti del viso.

Nonostante la precisione del risultato, attori e registi noti si sono schierati contro l’uso indiscriminato di simili tecnologie, chiedendo regole chiare sull’utilizzo dell’AI nell’industria cinematografica. Nel frattempo, Tilly Norwood continua a catalizzare l’attenzione dei media e del pubblico, simbolo di un cambiamento ormai inarrestabile: quello di un cinema che deve decidere quanto spazio dare alla macchina e quanto lasciarne all’uomo.

La vicenda di Tilly Norwood sta diventando un simbolo del cambiamento che l’intelligenza artificiale sta portando nell’industria creativa. Molti artisti temono che figure digitali come lei possano ridurre le opportunità per gli attori reali, mentre altri vedono in questa evoluzione una nuova forma d’arte da esplorare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.