Hollywood si ribella: attrice creata con AI Tilly Norwood divide il cinema

L’intelligenza artificiale è ormai entrata anche nel mondo del cinema, ma l’ultima novità sta facendo discutere come mai prima d’ora. Tilly Norwood, la prima attrice completamente generata dall’AI, è diventata protagonista di un film indipendente che ha già conquistato l’attenzione di Hollywood. Realistica nei movimenti, credibile nelle emozioni e dotata di una voce sintetica quasi indistinguibile da quella umana, Tilly ha messo in crisi il concetto stesso di “recitare”, di attori e attrici.

Molti la considerano un prodigio tecnologico, una rivoluzione che potrebbe ridurre tempi e costi di produzione, rendendo il cinema più accessibile. Altri, però, parlano di un pericoloso precedente: un futuro in cui le performance digitali potrebbero sostituire i professionisti in carne e ossa, cancellando la parte più umana e imperfetta della recitazione.

Un nuovo volto per Hollywood

Nei principali studi di Los Angeles si parla già di “era post-umana del cinema”. Tilly Norwood è stata creata da un team di programmatori e artisti digitali che hanno combinato reti neurali, motion capture e deep learning per dar vita a un personaggio capace di adattarsi a ogni copione. Gli algoritmi analizzano migliaia di interpretazioni reali per ricreare espressioni, toni di voce e persino micro-movimenti del viso.

Nonostante la precisione del risultato, attori e registi noti si sono schierati contro l’uso indiscriminato di simili tecnologie, chiedendo regole chiare sull’utilizzo dell’AI nell’industria cinematografica. Nel frattempo, Tilly Norwood continua a catalizzare l’attenzione dei media e del pubblico, simbolo di un cambiamento ormai inarrestabile: quello di un cinema che deve decidere quanto spazio dare alla macchina e quanto lasciarne all’uomo.