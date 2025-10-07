Con l’ultimo aggiornamento di AI Mode la ricerca di Google non dà più risposte, ma opportunità

Google AI Mode

Google continua a trasformare il suo motore di ricerca e lo fa con un aggiornamento che segna un cambio di paradigma: non si tratta più di trovare soltanto “risposte”, ma di aprire nuove strade da esplorare. Con la nuova versione di AI Mode, in distribuzione in inglese negli Stati Uniti, gli utenti possono infatti partire da un’idea vaga, un’immagine o una descrizione conversazionale e ricevere risultati visivi interattivi che arricchiscono l’esperienza.

Una ricerca che parte dalle immagini e non solo dalle parole

Per decenni la ricerca web si è basata sulle parole chiave. Ora Google mette in campo un approccio radicalmente diverso: grazie alle capacità multimodali di Gemini 2.5, AI Mode può elaborare foto, schizzi, screenshot o frasi colloquiali e trasformarli in set visivi di contenuti pertinenti.

L’utente non è più obbligato a definire con precisione quello che cerca: può scrivere “vorrei un divano elegante ma comodo” oppure caricare la foto di un mobile visto in un negozio e ricevere suggerimenti visivi simili. La conversazione diventa naturale, quasi come chiedere consiglio a un amico.

Il segreto: il visual search fan-out

Alla base di questa evoluzione c’è una tecnica che Google chiama visual search fan-out: invece di concentrarsi solo sull’elemento principale di un’immagine, l’AI scompone l’intera scena, analizzando anche dettagli secondari e contesti sfumati. In questo modo può generare più interpretazioni e proporre risultati coerenti con il vero intento dell’utente, anche quando espresso in modo vago. È un salto notevole rispetto al passato: se prima un algoritmo riconosceva solo “un tavolo”, oggi può proporre anche idee di arredamento che includono sedie, complementi e palette di colori coordinate.

Shopping reso più conversazionale

Uno degli ambiti più interessanti dell’aggiornamento è quello legato allo shopping. Grazie all’integrazione con lo Shopping Graph, che raccoglie oltre 50 miliardi di schede prodotto costantemente aggiornate, AI Mode è in grado di proporre risultati precisi partendo da richieste colloquiali come “scarpe autunnali comode ma eleganti” o “jeans a gamba larga ma non troppo”.

Il processo è dinamico: basta continuare a dialogare con l’AI per chiedere altre opzioni, cambiare dettagli o confrontare versioni alternative. Ogni immagine è cliccabile e porta a siti di rivenditori reali, semplificando il passaggio dalla ricerca all’acquisto.

Un nuovo modo di vivere la ricerca

La differenza fondamentale rispetto alla “vecchia Google Search” è che non si tratta più solo di ottenere la risposta più rilevante a una query, ma di aprire un percorso. La ricerca diventa esplorativa: si parte con un’idea e, attraverso interazioni successive, si arriva a possibilità che inizialmente non si erano nemmeno considerate. È un approccio che cambia anche il rapporto con il web: l’utente non digita più una sequenza di parole per ricevere un link, ma avvia una conversazione visiva che evolve passo dopo passo.

Opportunità, non solo risposte

La nuova AI Mode rappresenta un cambio di mentalità. Google non promette di fornire “la” risposta definitiva a ogni domanda, ma di offrire strumenti per scoprire possibilità. Che si tratti di arredare casa, scegliere un outfit, organizzare un viaggio o avviare un progetto creativo, la ricerca diventa un punto di partenza e non un punto di arrivo.

Questa visione si sposa bene con l’evoluzione generale di Google, che negli ultimi mesi ha integrato AI generativa e funzioni agentiche anche in Chrome, Gmail e Workspace, trasformando i suoi servizi in piattaforme di supporto continuo piuttosto che in semplici strumenti reattivi.