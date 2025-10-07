Google Maps: in arrivo un nuovo pulsante per passare al volo tra Street View e vista satellitare

Google Maps

Google Maps è ormai da anni una delle app più utilizzate al mondo, non solo per calcolare percorsi ma anche per esplorare virtualmente luoghi lontani. Tra le funzioni più amate dagli utenti c’è sicuramente Street View, che consente di “camminare” tra le strade come se ci si trovasse realmente sul posto. Tuttavia, fino ad oggi mancava un modo davvero semplice e immediato per passare dalla visualizzazione di Street View a quella satellitare, e viceversa. Secondo le ultime indiscrezioni, questo limite potrebbe presto essere superato grazie a un nuovo pulsante dedicato, individuato nel codice della versione 25.39.07 del servizio.

Come funzionerà il nuovo pulsante

Il nuovo tasto permetterà di effettuare uno switch istantaneo tra la vista aerea/satellitare e Street View, senza dover passare dai menu secondari come avviene oggi. In pratica, l’utente potrà trovarsi in Street View e, con un singolo tocco, spostarsi alla vista dall’alto per osservare l’area circostante. Allo stesso modo, da una mappa satellitare (sia in 2D che in 3D) sarà possibile rientrare in Street View nello stesso punto, mantenendo persino l’orientamento della visuale che si aveva prima del cambio. Un’attenzione particolare sembra essere stata data anche alle animazioni di transizione, pensate per rendere l’esperienza fluida e più realistica, con un effetto “volo” dall’alto fino al livello strada.

Perché è una novità utile

Chi utilizza spesso Maps sa bene quanto sia frustrante, al momento, dover chiudere Street View, riattivare la vista satellitare e riorientarsi manualmente. Con questo nuovo pulsante, l’interazione diventa più rapida e intuitiva, soprattutto per chi usa l’app a scopi professionali (architetti, agenti immobiliari, viaggiatori, giornalisti) o per chi deve pianificare un percorso complesso.

Immaginate di dover scegliere un hotel in una città che non conoscete: poter passare in un attimo dalla vista dall’alto di una piazza o di una via alla prospettiva a livello strada permette di valutare meglio la posizione e i dintorni.

Quando arriverà per tutti

Per ora il pulsante è stato scovato solo nel codice della versione 25.39.07 di Google Maps e non è ancora disponibile pubblicamente. Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla tempistica di rilascio: è probabile che inizialmente arrivi in test limitati, come avviene per molte novità dell’app, per poi essere distribuito gradualmente a livello globale.

L’esperienza d’uso sarà certamente più piacevole con connessioni di rete veloci, ma il nuovo pulsante potrebbe semplificare la vita anche a chi ha reti meno performanti, evitando passaggi superflui tra menu e impostazioni.