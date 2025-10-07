Amazon: scopre subito le offerte migliori del mese di ottobre fino all’80% di sconto

Con le offerte che stanno girando in questi giorni qualcuno potrebbe credere che sarebbe difficile fare meglio per Amazon ma invece non è così. Il colosso infatti è arrivato con la nuova festa delle offerte, una sorta di Prime Day autunnale che porta sconti clamorosi soprattutto sulla tecnologia. Ricordiamo che tutto andrà avanti per oggi e domani, per cui il nostro consiglio è quello di non perdersi queste occasioni e di prenderle in esame per un possibile acquisto.
Ovviamente, nel caso in cui non riusciste a tenere traccia delle offerte migliori che Amazon propone, vi consigliamo sempre l’accesso gratuito al nostro canale Telegram ufficiale nel quale potete entrare cliccando qui.
Amazon fa una grande figura con i suoi utenti proponendo sconti mai visti prima
Queste sono alcune delle offerte che Amazon ha deciso di proporre durante la sua Festa delle Offerte 2025. Ovviamente dureranno per due giorni, per cui bisogna prenderle subito. Nella lista in basso trovate tutti i prodotti migliori che hanno oggi due anni di garanzia a disposizione:
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico, PREZZO: 555,05€, LINK
LG OLED evo AI C5 TV 42 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED42C54LA 2025, PREZZO: 998,99€, LINK
NARWAL Freo Z Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Doppi Chip AI e Twin AI Dodge, Evitamento degli ostacoli AI Ultra-Preciso, Aspirazione 12000 Pa, Spazzola a Rullo Avvolgente Anti-pelo 2.0, PREZZO: 549,99€, LINK
Echo Show 8 (3ª generazione, modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite, PREZZO: 99,99€, LINK
Anker MagGo Caricatore Wireless iPhone Cube 3 in 1 con MagSafe 15W, Caric Wireless Richiudibile Ricarica Rapida Max 15W, iPhone 17/16/15/14, Apple Watch Series, AirPods Pro/3/2 (con Caric USB C 30W), PREZZO: 82,98€, LINK