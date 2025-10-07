PosteMobile Casa Web: internet illimitato e modem trasportabile per navigare ovunque

Poste Italiane amplia la sua offerta digitale con PosteMobile Casa Web. Ovvero una soluzione pensata per chi desidera un accesso a Internet rapido, semplice e senza vincoli. Il servizio garantisce traffico illimitato e una velocità di connessione che può raggiungere i 300Mbps in download. Ma non solo. Sarà possibile contare su prestazioni stabili e adatte sia alla navigazione quotidiana che allo streaming o al lavoro da remoto.

L’offerta prevede un canone mensile di 22,90€. A ciò si aggiunge un costo di attivazione di 29€, mentre la spedizione del modem è gratuita. Il modemWi-Fi è incluso nel prezzo e rappresenta uno dei principali punti di forza di PosteMobile Casa Web. Esso infatti è autoinstallante e trasportabile, quindi non richiede l’intervento di un tecnico e può essere utilizzato in qualsiasi luogo coperto dal servizio. È sufficiente collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare.

PosteMobile Casa Web: connessione veloce, assistenza continua e totale libertà d’uso

L’idea di PosteMobile è offrire un’alternativa pratica alla fibra tradizionale, pensata anche per chi vive in zone non coperte o per chi ha bisogno di una connessione flessibile da utilizzare in più abitazioni o durante i viaggi. Il servizio rispetta le condizioni di uso corretto e in buona fede e garantisce copertura su gran parte del territorio nazionale, grazie alla rete mobile ad alte prestazioni.

Oltre alla semplicità d’installazione, PosteMobile Casa Web si distingue per la rapidità di attivazione e per la possibilità di gestire ogni aspetto del servizio online. Gli utenti possono verificare la copertura inserendo il proprio indirizzo direttamente sul sito ufficiale e acquistare l’offerta in pochi passaggi. In alternativa possono farsi contattare gratuitamente da un operatore PosteMobile per completare la procedura.

Un ulteriore vantaggio è la presenza di un’assistenza tecnica attiva h24, pronta a intervenire in caso di necessità o problemi di connessione. Il modem, leggero e compatto, può essere trasportato ovunque, mantenendo sempre la stessa connessione stabile e performante. Insomma, PosteMobile conferma così il suo impegno nel rendere la tecnologia accessibile a tutti, proponendo un servizio che unisce mobilità, affidabilità e convenienza economica. Con una sola offerta e senza fili, chiunque può navigare in libertà, ovunque e in pochi minuti.