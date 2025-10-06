Ad
Nikon ritrovata in montagna riporta alla luce foto di 20 anni fa

Una Nikon abbandonata in montagna restituisce foto perfette del 2005, riportando alla luce ricordi di vent’anni fa.

scritto da Margherita Zichella

Certe storie arrivano così, all’improvviso, e ti lasciano addosso quella sensazione dolce di nostalgia mista a stupore. Succede nel cuore della Val Grande, tra i sentieri che tagliano il silenzio delle montagne piemontesi. Lì, dove il tempo sembra rallentare e ogni cosa ha il profumo dell’eterno, un’escursionista del Varesotto si è imbattuta in un piccolo tesoro dimenticato: una vecchia macchina fotografica argentata, abbandonata chissà quando tra l’erba e le rocce.

 

Vecchia Nikon ritrovata restituisce frammenti di un passato dimenticato

Era una Nikon Coolpix, di quelle compatte che andavano di moda nei primi anni Duemila. A vederla così, graffiata e impolverata, sembrava solo un cimelio arrugginito del passato. E invece no: dentro quella scocca c’era ancora una scheda di memoria che, come una piccola capsula del tempo, aveva custodito gelosamente ricordi di vent’anni fa.

L’escursionista, incuriosita e forse un po’ emozionata, ha deciso di portarla agli uffici del Parco Nazionale. Ed è lì che la storia ha preso una piega quasi magica. Inserita nel computer, la scheda ha cominciato a restituire fotografie perfettamente integre, datate 25 settembre 2005. Scatti pieni di sole e sorrisi: un gruppo di amici in gita, zaini in spalla, montagne alle spalle, il pullman parcheggiato sullo sfondo, e quella leggerezza tipica delle giornate trascorse all’aria aperta, quando l’unica preoccupazione è arrivare in cima.

Ora l’Ente Parco ha deciso di condividere alcune immagini sui social, nella speranza che qualcuno riconosca un volto, un dettaglio, magari anche solo un cappello o un sorriso. E in poco tempo la storia ha fatto il giro del web: c’è chi si commuove, chi prova a indovinare i protagonisti, chi racconta di aver perso qualcosa di simile anni fa.

Forse alla fine si riuscirà davvero a rintracciare il proprietario, forse no. Ma l’idea che dopo vent’anni quelle foto siano tornate alla luce ha qualcosa di poetico. È come se la montagna avesse custodito quei ricordi per tutto questo tempo, restituendoli solo ora, quando qualcuno era pronto a ritrovarli. Una piccola storia di fortuna e memoria, che sa di passato ma scalda come un abbraccio.

