Pixel 7 e 8: Niente SOS satellitare pixel per questi device

Una funzionalità che tutti i produttori di smartphone stanno implementando poco a poco con l’arrivo dei device di ultima generazione sicuramente è la connettività satellitare che può tornare utile indeterminate condizioni in cui non è disponibile né una rete Wi-Fi né una rete cellulare alla quale potersi agganciare, nello specifico questa tipologia di connettività torna particolarmente utile quando ci troviamo in una situazione di emergenza e abbiamo bisogno di contattare i soccorsi in qualsiasi modo possibile, la connessione satellitare ha fatto il suo esordio con iPhone e piano piano tutti i produttori hanno iniziato ad attivarla.

Anche Google ha deciso di implementare questa possibilità nei suoi dispositivi di ultima generazione è recentemente un piccolo bug ha fatto sperare anche coloro in possesso di un device un po’ più in là con l’età di poter assistere all’arrivo della tanto desiderata possibilità, sui Pixel 7 e 8 infatti era apparso il menù relativo dal nome SOS Satellitare Pixel che aveva lasciato ben sperare questi utenti, purtroppo questa opzione non è nei programmi di Google per questi dispositivi.

Nessun SOS Satellitare

Attualmente la funzionalità di S.O.S. satellitare è disponibile soltanto per questi dispositivi: Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro Fold / Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold, andando però nelle impostazioni relative all’interno dei device più vecchi alcuni utenti avevano notato la comparsa dello stesso identico menù introduttivo presente all’interno dei device che invece supportano la funzionalità.

L’unica piccola ma significativa differenza era ed è la totale assenza del tasto dimostrativo per poter vedere come funziona questa nuova possibilità, segnale inequivocabile che nonostante i menu fossero letteralmente identici la funzionalità non fosse attiva, Google ha fatto sapere che provvederà a rimuovere questo menu apparso erroneamente il prima possibile, purtroppo per chi è in possesso di quei dispositivi tale funzionalità non arriverà mai.