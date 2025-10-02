Iliad propone GIGA 200: 200GB e tutto illimitato a 9,99€

Iliad torna a puntare su una delle sue formule più popolari, GIGA 200. L’offerta, disponibile al costo fisso di 9,99€ al mese, garantisce 200GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti. Una proposta che si distingue per la filosofia tipica dell’operatore, ovvero nessun costo nascosto, nessun vincolo e prezzo bloccato “per sempre”.

Il pacchetto dati è adatto per qualsiasi esigenza. Infatti streaming, lavoro in mobilità e hotspot sono gestibili senza pensieri. Superata la soglia, la navigazione può proseguire al costo di 0.90cent. ogni 100MB, ma solo con esplicito consenso dell’utente, garantendo così trasparenza e controllo. Anche la parte voce è particolarmente interessante. Parliamo infatti di chiamate e messaggi illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa, con 13GB dedicati alla navigazione in roaming. A questo si aggiungono minuti senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali, pensati per chi mantiene contatti con amici e familiari all’estero.

Iliad: servizi inclusi e filosofia “senza sorprese”

Con GIGA 200, Iliad continua a offrire una serie di servizi aggiuntivi senza costi extra. Gli utenti possono contare su hotspot gratuito, segreteria telefonica inclusa, tecnologia VoLTE per chiamate in alta qualità e strumenti per il controllo del credito residuo. Non mancano la portabilità rapida del numero e l’assenza dello scatto alla risposta. L’unico costo iniziale richiesto è quello per l’attivazione della SIM, pari a 9,99€.

L’offerta si rivolge a un’ampia platea. Tra cui studenti che utilizzano lo smartphone per studio e svago, lavoratori da remoto che necessitano di una connessione stabile anche in mobilità, viaggiatori che sfruttano il roaming europeo per consultare mappe e applicazioni, ma anche chi desidera restare in contatto con persone all’estero. In questo modo, Iliad consolida la sua strategia.

L’ operatore intende semplificare il mondo delle tariffe mobili offrendo un prezzo fisso, trasparente e competitivo, senza rimodulazioni nel tempo. Insomma, con GIGA 200, a 9,99€ al mese, l’ azienda rafforza la sua immagine di player alternativo e affidabile nel mondo della telefonia italiana.