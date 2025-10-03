Meta: niente più feed generati dagli algoritmi

In Europa si rafforza il confronto tra i giganti del digitale e le nuove regole introdotte dal Digital Services Act (DSA). Un primo riscontro arriva dall’Olanda. Qui un tribunale di Amsterdam ha ordinato a Meta di garantire ai suoi utenti un accesso chiaro e permanente al feed su Facebook e Instagram. La decisione non si limita a un’interpretazione tecnica delle impostazioni, ma tocca un nodo cruciale. Ovvero il diritto a una fruizione non condizionata da algoritmi che selezionano contenuti e informazioni. La vicenda nasce dal ricorso presentato dall’associazione Bits of Freedom. Organizzazione impegnata da anni nella difesa della privacy e dei diritti digitali. Secondo quest’ultima, la difficoltà di mantenere attiva l’opzione rappresentava un ostacolo, capace di spingere gli utenti verso un flusso più utile al modello pubblicitario di Meta. La corte ha condiviso tale visione, definendo la pratica un esempio di “dark pattern”, cioè un meccanismo che mina la libertà di scelta.

Meta deve rinunciare ai suoi algoritmi di scelta sul feed

Le conseguenze della sentenza per Meta non riguardano solo l’adeguamento tecnico. Il giudice ha imposto a Meta di modificare le proprie applicazioni entro due settimane, pena una sanzione di 100.000 euro al giorno, fino a un tetto di 5 milioni. Oltre alla copertura delle spese legali della controparte. Un segnale che va oltre il mercato olandese, perché ribadisce lo scopo del DSA.

Il contesto rende la sentenza ancora più rilevante. L’Olanda si avvicina alle elezioni del 29 ottobre, e il dibattito sul ruolo dei social media nella formazione delle opinioni politiche è acceso. Bits of Freedom ha sottolineato come la visibilità selettiva dei contenuti possa influenzare la percezione degli eventi, alterando indirettamente la qualità del processo democratico.

La sentenza di Amsterdam diventa così un precedente, non solo per l’ecosistema di Meta. Quest’ultimo potrebbe spingere altri tribunali europei a intervenire con maggiore decisione su tale argomento. Se il modello algoritmico resta la spina dorsale del business delle grandi piattaforme, la sfida aperta dall’Europa è chiara. Ora si punta ad affermare un principio “digitale” che metta al centro non gli interessi commerciali, ma il diritto degli utenti a un ambiente informativo equo e trasparente.