Samsung TV Plus lancia nuovi canali gratuiti per tutti

Sulle Smart TV Samsung compatibili, l’offerta televisiva gratuita continua ad espandersi. L’azienda ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi canali sulla piattaforma SamsungTV Plus, si tratta di Gambero Rosso, Urania News, Motoretrò e Golf Television. Questi canali, visibili senza alcun abbonamento e senza costi extra, si inseriscono in un progetto più ampio che punta a rivoluzionare il modo di fruire la televisione tradizionale. Ora i contenuti vengono proposti in formato FAST (Free Ad-Supported Television), quindi finanziati esclusivamente dalla pubblicità.

Samsung TV Plus, contenuti su misura: dalla cucina gourmet al fascino del motorismo d’epoca

Lanciata nel 2019, Samsung TV Plus ha conquistato una grande fetta di pubblico attratto dalla possibilità di accedere a un palinsesto completo senza bisogno di registrazioni o download. L’interfaccia è progettata per essere intuitiva e personalizzabile. Essa infatti consente agli utenti di esplorare facilmente l’offerta disponibile, che oggi include oltre 100 canali solo in Italia. L’obiettivo è quello di proporre un’esperienza televisiva ricca, accessibile e su misura, portando in primo piano l’informazione, l’intrattenimento e lo sport.

Tra le novità più apprezzate, come detto, c’è Gambero Rosso, storico marchio dell’enogastronomia italiana. I suoi programmi sono pensati sia per professionisti del settore che per semplici appassionati. Non a caso spaziano dalle ricette più tradizionali alle ultime tendenze gourmet. La proposta non si limita però solo all’intrattenimento, ma offre anche contenuti formativi, rendendo il canale una risorsa utile e piacevole per tutti.

Diverso ma altrettanto interessante è Urania News, canale all-news che punta su un’informazione costante e affidabile. I temi trattati vanno dalla politica all’economia, con ampio spazio per approfondimenti e interviste esclusive. In ambito sportivo, Golf Television propone una programmazione dedicata interamente al mondo del golf. Si va quindi dai tornei internazionali, momenti salienti e reportage ai campi più prestigiosi. Infine, Motoretrò si rivolge agli appassionati di auto storiche, offrendo un viaggio nella storia dell’automobilismo e del design a quattro ruote.

Insomma, Samsung, con queste aggiunte, conferma la sua volontà di offrire contenuti mirati e di qualità, in grado di soddisfare una platea sempre più esigente.