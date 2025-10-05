NISAR: il super-satellite che rivoluziona il monitoraggio della Terra

Immaginatevi per un attimo: c’è un gingillo tecnologico lassù, a 747 chilometri di quota, frutto della super-collaborazione tra la NASA e i colleghi indiani dell’ISRO. Non è un satellite qualunque, è una specie di “super-occhio” che promette di rivoluzionare il nostro modo di guardare la Terra. Si chiama NISAR, è stato lanciato lo scorso luglio, e anche se non è ancora al massimo della forma – lo sarà entro la fine del 2025 – ha già spedito i primi scatti. E signore e signori, sono una bomba!

NASA e ISRO lanciano NISAR, il gigante spaziale che penetra foreste e città

Pensate che hanno messo a confronto due angoli del pianeta diversissimi: la Mount Desert Island nel Maine, tutta verde, boschi e coste frastagliate, e le distese agricole del Nord Dakota, un vero e proprio scacchiere di campi coltivati. Le immagini che ci ha mandato NISAR non sono le solite foto a colori che potremmo scattare con uno smartphone. Parliamo di dati radar che hanno una capacità di penetrazione e un dettaglio semplicemente incredibili. Grazie al radar in banda L, sviluppato dalla NASA, riusciamo a distinguere le foreste in verde, le città e le superfici dure in un vivido magenta, e l’acqua in un nero profondo. Sulla Mount Desert Island, per dire, si vede Bar Harbor con una chiarezza impressionante. Ma il vero colpo di genio è il doppio radar. C’è anche una banda S, fornita dall’ISRO, che si spinge a catturare persino la vegetazione più minuta, un dettaglio cruciale per agricoltura e monitoraggio delle praterie.

Questo sistema combinato è la vera magia. Il radar in banda L non si ferma alla superficie, ma penetra le chiome degli alberi e, cosa ancora più sbalorditiva, riesce a rilevare spostamenti della superficie terrestre di pochi centimetri! Capite cosa significa? È fondamentale per studiare i grandi eventi che plasmano il nostro pianeta: terremoti, frane e attività vulcaniche. Stiamo parlando di una precisione che finora era pura fantascienza.

Un’antenna parabolica record per proteggere la Terra

NISAR ha anche l’antenna parabolica più grande mai realizzata dalla NASA per osservare la Terra, un disco enorme da 12 metri. Questo gigante spaziale sorvolerà i continenti e i ghiacciai due volte ogni dodici giorni, raccogliendo una mole di dati che sarà oro puro. Nicky Fox della NASA ha detto che queste prime immagini sono solo un assaggio del suo potenziale, e c’è da crederle. Il satellite entrerà in piena attività scientifica a novembre e aprirà scenari infiniti: dall’aiuto immediato in caso di emergenze naturali – pensiamo ad alluvioni o frane – al monitoraggio delle infrastrutture, fino a offrire un supporto mirato all’agricoltura sostenibile e alla protezione delle foreste. Insomma, questo non è solo un progetto scientifico; è uno strumento che ci darà la possibilità concreta di capire meglio il nostro pianeta, affrontare i cambiamenti climatici e gestire le risorse naturali con una consapevolezza che non abbiamo mai avuto. Non è fantastico pensare a quanta scienza e ingegneria c’è dietro un “semplice” satellite?