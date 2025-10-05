Ad
Enabot Ebo Air 2 Plus: ufficiale il robot da compagnia

È ufficiale l'arrivo del nuovo robot Enabot Ebo Air 2 Plus. Il dispositivo è stato pensato per tenere compagnia a famiglie, bambini e animali.

scritto da Margareth Galletta
In un mercato in rapida trasformazione, dove la casa smart rappresenta un vero ecosistema interattivo, arriva in Italia Ebo Air 2 Plus. Si tratta di un nuovo robot presentato da Enabot. Tale dispositivo si propone come compagno domestico, con funzioni che vanno dalla sorveglianza continua alle videochiamate. Fino a un assistente AI pensato per interagire in modo naturale con chi lo utilizza. Disponibile da subito in tre colorazioni e distribuito anche su Amazon, il dispositivo è in vendita a 399 euro. Il modello proposto da Enabot si distingue per un design compatto. Si parla di appena 11,6 x 11,6 x 11,1 cm e un peso di 560 grammi. Il dispositivo, inoltre, è dotato della capacità di stabilire un contatto visivo. Gli “occhi” digitali, basati su doppio schermo e tracciamento dello sguardo, sono in grado di restituire espressioni personalizzabili. Lo scopo è quello di offrire non solo funzionalità, ma anche una dimensione emotiva.

Ebo Air 2 Plus: ecco i dettagli del nuovo robot Enabot

Il centro tecnico del dispositivo è rappresentato dalla telecamera 3K con grandangolo a 137 gradi. Affiancata da visione notturna a infrarossi per monitorare gli ambienti in qualsiasi condizione di luce. A supporto, il sistema di tracciamento a 360 gradi e la tecnologia Tumblr assicurano stabilità e prevenzione degli urti. Grazie a notifiche in tempo reale, la casa può essere tenuta sotto controllo anche a distanza, con un’attenzione particolare a bambini e animali domestici.

La componente interattiva è affidata alla modalità Multi-AI. Quest’ultima trasforma il robot in un interlocutore dinamico, capace di adattarsi alle conversazioni. Non manca la funzione “pappagallo”, che ripete parole con voci divertenti. Per i proprietari di animali, Ebo Air 2 Plus offre strumenti dedicati: dal rilevamento degli spostamenti alla possibilità di attivare suoni o aggiungere accessori che incoraggiano il gioco da remoto.

La fotocamera da 5 MP cattura immagini in autonomia, creando un archivio spontaneo dei momenti quotidiani. Sul fronte della privacy, Enabot sottolinea il rispetto delle principali normative internazionali. Dal GDPR al CCPA. Foto e video vengono archiviati su memoria interna o scheda SD. Mentre per chi desidera un servizio aggiuntivo è disponibile un abbonamento cloud a pagamento, gestito da server europei di Oracle. La protezione dei dati è garantita da crittografia TLS e AES.

