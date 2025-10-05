iMessage non si attiva su iOS 26: Apple spiega agli utenti come risolvere

Con il rilascio di iOS 26, alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell’attivazione di iMessage tramite il proprio numero di telefono. Apple ha confermato che il problema si presenta in presenza di una SIM o eSIM inattiva che condivide lo stesso numero di una SIM attiva.

Il conflitto provoca diversi malfunzionamenti: i messaggi inviati tramite iMessage mostrano l’avviso “Non consegnato”, le conversazioni vengono convertite in SMS o RCS con le bolle verdi, e in alcuni casi iMessage resta disponibile solo tramite l’indirizzo email associato all’ID Apple, escludendo il numero di telefono. Fortunatamente è stato posto un rimedio a tutto questo, per la felicità degli utenti affezionati al servizio di Apple. Basta solo seguire pochi e semplicissimi passaggi.

La procedura da seguire è davvero molto semplice

La buona notizia è che la soluzione ufficiale fornita da Apple è semplice e immediata. Ecco i passaggi da eseguire per ripristinare il corretto funzionamento di iMessage, in modo da non avere più alcun tipo di problema:

Aprire Impostazioni > Cellulare e verificare le SIM associate allo stesso numero;

Identificare quella inattiva ed eliminarla: se è una eSIM , la rimozione può essere fatta direttamente dalle impostazioni, mentre per una SIM fisica è necessario estrarla dall’alloggiamento;

Una volta rimossa la SIM, andare in Impostazioni > Messaggi, aprire la sezione Invia e ricevi e selezionare il proprio numero di telefono per riattivare iMessage.

Con questa procedura, iMessage torna subito operativo, eliminando gli errori di consegna e ripristinando le bolle blu tipiche del servizio Apple.

Un problema circoscritto ma fastidioso: iMessage innervosisce gli utenti

Si tratta di un bug specifico e legato a una configurazione particolare, ma può risultare particolarmente frustrante per chi lo incontra, soprattutto considerando l’uso quotidiano di iMessage. L’intervento diretto di Apple con una guida ufficiale dimostra l’attenzione a mantenere stabile e funzionale un servizio considerato ormai centrale nell’ecosistema iOS.