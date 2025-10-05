Pixel 10a: emergono nuovi dettagli con l’avvicinarsi del lancio

Google continua a ridefinire le proprie strategie di lancio, spostando sempre più in avanti le date di presentazione dei suoi dispositivi. Dopo aver anticipato il debutto dei Pixel 9 e Pixel 10 ad agosto, sembra che la stessa logica possa estendersi anche alla linea Pixel a. Se il Pixel 9a era arrivato a marzo 2025, le ultime indiscrezioni indicano che il nuovo Pixel 10a potrebbe essere disponibile già entro la fine dell’anno. A tal proposito, tra le prime anticipazioni, spicca la gamma cromatica del dispositivo. Secondo il leaker MysticLeaks i colori comprendono Nero, Blu, Blu Scuro, Rosso e Verde. Lasciando intendere l’assenza dell’opzione Porcellana presente sul Pixel 9a. Tale scelta sembra coerente con i presunti wallpaper ufficiali del Pixel 10a, conferendo maggiore credibilità alle indiscrezioni.

Google: ecco le indiscrezioni emerse sui prossimi Pixel 10a

Riguardo il comparto hardware, le novità sembrano più contenute. Secondo quanto emerso, il Pixel 10a non monterà lo stesso SoC dei fratelli maggiori, ma una versione potenziata del Google Tensor G4. Anche il display potrebbe beneficiare di un leggero upgrade, con una luminosità massima di 2.000 nit. La memoria di archiviazione rimarrà basata su UFS 3.1, confermando la continuità con la generazione passata.

Una parte rilevante riguarda le funzionalità di intelligenza artificiale, che sembrano più limitate rispetto ai flagship. Secondo le fonti, la funzione Magic Cue non sarà disponibile al lancio, probabilmente a causa della RAM più contenuta del dispositivo. Si parla di 8 GB contro i 12 GB dei Pixel 10.

L’anticipazione del Pixel 10a riflette un trend più ampio nel mercato degli smartphone. I produttori cercano di rendere le linee di fascia media più competitive. Ciò accorciando i tempi tra l’annuncio e la disponibilità effettiva. Se confermate, tali scelte potrebbero ridefinire le aspettative dei consumatori e modificare le dinamiche di scelta tra fascia media e flagship. Evidenziando quanto l’innovazione tecnologica non sia più esclusiva dei modelli più costosi.