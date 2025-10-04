Ad
Charlotte, il robot per costruire case in appena 24 ore

Un robot costruttore capace di completare una casa in un solo giorno: Charlotte è la nuova frontiera dell’edilizia automatizzata.

scritto da Rosalba Varegliano
Nel mondo dell’edilizia sta per arrivare una piccola rivoluzione che unisce innovazione e robotica, si tratta di Charlotte, il robot che promette di costruire case dalla A alla Z in appena 24 ore. Possiamo descriverla come una macchina completamente autonoma, progettata per lavorare in modo continuo, senza pause e con una precisione quasi chirurgica.

Charlotte utilizza una tecnologia basata sulla stampa 3D a base di materiali pensati per il campo edilizio. Il robot è capace di creare strutture solide e personalizzabili con un impatto ambientale ridotto. L’obiettivo non è solo velocizzare la costruzione, ma anche ridurre i costi e rendere più sostenibili i processi edilizi, eliminando sprechi e ottimizzando ogni fase.

Un robot tuttofare e con lo sguardo verso lo spazio

Dietro Charlotte c’è una visione che va ben oltre le città sulla Terra e la costruzione automatizzata delle nostre case. I suoi sviluppatori la immaginano già al lavoro su progetti più ampi, persino nello spazio, come la costruzione di habitat sulla Luna e su Marte, dove le condizioni ambientali richiedono un approccio automatizzato e resistente. In quei contesti, l’uso di materiali locali e la capacità di operare senza presenza di esseri umani potrebbero fare la differenza.

Oltre alla velocità, Charlotte è anche “intelligente”: grazie ai sensori e ai modelli di intelligenza artificiale integrati, è in grado di analizzare il terreno, correggere eventuali errori di stampa e adattarsi alle condizioni atmosferiche. È un vero e proprio cantiere robotico su ruote, capace di muoversi, stampare e controllare la qualità del lavoro in tempo reale.

La prima fase di sperimentazione ha già dimostrato risultati sorprendenti, aprendo la strada a un futuro in cui le case potranno essere costruite in un solo giorno. Tutto ciò a costi contenuti e con materiali più ecologici. Charlotte, insomma, non è solo un robot qualunque: è il simbolo di una nuova era in cui tecnologia, sostenibilità e ingegneria si fondono per rispondere alla crescente domanda abitativa mondiale — e forse, un giorno, anche extraterrestre. Certo, il rischio di danneggiare la manodopera è sempre dietro l’angolo con l’uso dell’IA, non ci resta altro che aspettare gli sviluppi di questo progetto.

