Hyundai RN22e, il laboratorio su ruote per le auto elettriche

A prima vista, la Hyundai RN22e sembra una supercar uscita da un videogioco. Linee aggressive, assetto ribassato, dettagli aerodinamici curati in ogni millimetro. Ma dietro questo aspetto c’è qualcosa di più profondo e importante per l’azienda e il suo futuro: la RN22e non è solo un’auto, è un laboratorio su ruote, un prototipo pensato per testare nuove tecnologie che presto arriveranno nei modelli di serie. Le auto elettriche future targate Hyundai saranno il risultato dei test portati a termine con questo nuovo veicolo.

Hyundai l’ha realizzata partendo dalla piattaforma E-GMP, la stessa utilizzata per la Ioniq 5 e la Ioniq 6, ma qui portata al limite. La potenza è impressionante: oltre 580 cavalli, distribuiti su due motori elettrici e gestiti da un sofisticato sistema di trazione integrale. L’obiettivo non è solo correre forte, ma capire come migliorare efficienza, raffreddamento e dinamica in condizioni estreme. L’azienda punta a spingersi oltre il limite per capire fin dove può arrivare con i suoi modelli e come migliorare quei limiti raggiunti.

Un ponte tra pista e strada

La RN22e nasce con un compito preciso: fare da ponte tra il mondo delle auto da corsa e quello delle vetture elettriche di tutti i giorni. Ogni componente, dal sistema frenante rigenerativo alle sospensioni elettroniche, è studiato per raccogliere dati utili allo sviluppo dei futuri modelli “N”, la linea sportiva del marchio coreano.

Hyundai sta infatti puntando su una filosofia chiara: le emozioni non devono sparire con l’elettrico. Per questo il reparto N sta lavorando per restituire sensazioni realistiche di guida anche senza un motore termico. E la RN22e è la palestra perfetta per farlo, testando software di gestione della coppia, suoni sintetici realistici e nuove soluzioni di bilanciamento dei pesi.

Oggi la RN22e non è destinata alla vendita, ma rappresenta una promessa: quella di un futuro in cui le auto elettriche sapranno essere veloci, coinvolgenti e sostenibili allo stesso tempo.