Robot industriali e umanoidi, la Cina guida l’industria globale

Se c’è un posto dove l’espressione “fabbrica del futuro” non è solo uno slogan, quel posto è la Cina. Non stiamo parlando di un timido passo in avanti, ma di una vera e propria rivoluzione industriale accelerata che sta lasciando il resto del mondo, diciamocelo, piuttosto indietro.

Robotica cinese: oltre 2 milioni di unità operative e un vantaggio globale netto

Guardiamo i dati, che da soli fanno girare la testa: nel 2024, le fabbriche cinesi hanno messo in linea quasi 300.000 nuovi robot. Non una manciata, ma trecentomila nuovi “operai” meccanici in un solo anno! Questo ha portato il totale operativo a superare i due milioni di unità. Giusto per avere un metro di paragone, negli Stati Uniti, nello stesso periodo, se ne sono installati circa 34.000. Tradotto in modo più schietto: la Cina non ha solo battuto gli USA, ha praticamente surclassato il resto del mondo sommato in termini di installazioni. Non è più solo una questione di quantità; è un segnale chiarissimo di una visione strategica a lunghissimo termine.

Questa “marcia dei robot” non è avvenuta per caso, eh. È il risultato di una pianificazione meticolosa avviata nel lontano 2015 con il programma Made in China 2025. L’obiettivo era semplice quanto ambizioso: liberarsi della dipendenza tecnologica estera e diventare autonomi nei settori chiave, come appunto la robotica. Lo Stato è intervenuto con incentivi, finanziamenti a pioggia e mosse strategiche, creando un vero e proprio ecosistema dove i robot non sono solo usati, ma sono nati e cresciuti in casa. Il risultato è che oggi, pensate, tre robot su cinque installati in Cina provengono da produttori locali. Fino a pochissimi anni fa, il mercato era dominato dall’importazione. Questo rovesciamento non significa solo risparmiare soldi, ma avere il controllo totale sulla tecnologia, sull’innovazione e sul vantaggio competitivo.

Ma non si accontentano di automatizzare le linee di assemblaggio. La Cina sta puntando fortissimo anche sulla robotica umanoide, un campo che era fino a ieri un lusso per pochi giganti tech. Aziende come Unitree Robotics a Hangzhou stanno lanciando modelli avanzati sul mercato a prezzi che fanno impallidire i competitor occidentali. Stanno costruendo una filiera completa, dai giunti motorizzati ai sensori, e tutto fa pensare che questa spinta sia solo all’inizio, con prospettive di quotazioni in borsa che inietterebbero ancora più capitale nel settore.

Il vero asso nella manica, però, è l’integrazione. Non bastano le macchine; serve chi le fa funzionare al meglio. La Cina ha la combinazione vincente: un’enorme base di ingegneri, programmatori e tecnici qualificati che, uniti a un settore di Intelligenza Artificiale in crescita esponenziale, riescono a monitorare, ottimizzare e rendere i robot sempre più efficienti in tempo reale. Il risultato è che le loro linee produttive sono non solo più rapide, ma anche più intelligenti.

Guardando a questo scenario, il divario con Paesi come gli Stati Uniti, che hanno un parco robotico molto più ristretto, sembra destinato ad allargarsi in modo quasi incolmabile. La Cina non sta solo inseguendo l’innovazione globale; la sta guidando, stabilendo i nuovi standard e costruendo un vantaggio competitivo che non si basa solo sulla produzione, ma sulla tecnologia strategica.