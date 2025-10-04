Ad
LG: arriva il nuovo monitor 6K con Thunderbolt 5

Indirizzato a creator e professionisti, il nuovo monitor 6K con Thunderbolt 5 di LG promette una resa elevata. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Il mondo dei monitor professionali sta vivendo una fase di innovazione accelerata. Qui la definizione delle immagini e la velocità di trasferimento dei dati diventano fattori decisivi per i creatori di contenuti. In tale contesto, LG ha presentato il nuovo UltraFine evo 6K. Un display pensato per chi lavora con flussi video complessi, rendering ad alta risoluzione e progetti grafici professionali. Il monitor, identificato dal codice modello 32U990A, è il primo al mondo a integrare la connettività Thunderbolt 5, aprendo nuove possibilità per l’integrazione con computer e periferiche ad alte prestazioni.

Dettagli sul nuovo monitor di LG

L’UltraFine evo 6K non si limita a offrire una maggiore risoluzione. Il pannello da 32 pollici raggiunge 6.144 x 3.456 pixel. Ciò con una densità di 224 ppi. La copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 e del 99,5% di Adobe RGB, con certificazione VESA DisplayHDR 600, lo rende ideale per chi cerca colori precisi e uniformi. LG ha, inoltre, previsto la modalità Studio, con tre profili colore preimpostati per Mac.

La vera novità tecnologica sta però nella connettività. Grazie a Thunderbolt 5, il monitor può trasferire dati unidirezionali fino a 120 Gbps. Ciò significa gestire in tempo reale video 4K, file RAW in 8K e altre operazioni ad alta intensità di dati senza compromettere la fluidità del lavoro. L’UltraFine evo 6K funge anche da hub professionale: la connettività multiporta e la funzione di commutazione KVM consentono di gestire più sistemi contemporaneamente, sia Mac che Windows. Il tutto senza interrompere il flusso creativo.

E non è tutto. Il monitor offre regolazioni ergonomiche per inclinazione e rotazione, rendendolo adatto a lunghe sessioni di lavoro e alla creazione di contenuti verticali per piattaforme social. Come, ad esempio, YouTube Shorts e Instagram Reels. In configurazione doppia, due UltraFine evo 6K affiancati forniscono uno spazio di lavoro quasi cinque volte superiore rispetto a un singolo monitor 4K.

Al momento disponibile in Corea del Sud e Giappone al prezzo di 3.000.000 won, equivalenti a circa 1.800 euro, il monitor arriverà in Europa entro la fine di ottobre. I prezzi locali non sono ancora stati annunciati. Con l’UltraFine evo 6K, LG sembra voler puntare sulla combinazione di altissima risoluzione, precisione cromatica e connettività ultra-veloce.

Margareth Galletta

