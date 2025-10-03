Vivo V60e, ecco la data del suo debutto ufficiale

Il produttore tech ha da poco svelato anche in Italia la sua serie di smartphone Vivo V60. Nonostante questo, l’azienda aggiungerà a breve un nuovo membro a questa famiglia di smartphone, inizialmente per il mercato indiano. Ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V60e. L’azienda ha da poco pubblicato in rete alcuni teaser con cui ha confermato la data del debutto ufficiale.

.

Vivo V60e, l’azienda conferma la data del suo debutto ufficiale sul mercato

In queste ultime ore il produttore tech Vivo ha confermato ufficialmente la data del debutto sul mercato del suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V60e. Secondo quanto è emerso, il debutto ufficiale non è molto lontano. L’azienda terrà infatti un importante evento di presentazione durante la giornata del prossimo 7 ottobre 2025 alle ore 12:00.

Oltre a questo, sono state confermate alcune informazioni chiave di questo dispositivo. Le colorazioni disponibili saranno almeno due, ovvero quelle denominate Noble Gold e Elite Purple. Per quanto riguarda il prezzo, sembra che si partirà da un prezzo inferiore ai 280 euro al cambio attuale. Lo smartphone dovrebbe inoltre essere reso disponibile in diversi tagli di memoria. Tra questi, dovrebbero essere compresi i tagli con 8GB+128GB, 8GB+256GB e 12GB+256GB.

Sappiamo dunque che a supporto delle performance troveremo questi tagli di memoria. Sotto al cofano batterà invece uno dei nuovi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Il sistema operativo che sarà installato a bordo sembra invece che sarà Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda tech Vivo, la Futouch OS 15. Il comparto fotografico sembra poi che stupirà. Lo smartphone dovrebbe infatti contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP con a supporto anche un sensore ultra-grandangolare. L’autonomia sarà poi affidata ad una batteria molto capiente pari a ben 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W.