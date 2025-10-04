PlayStation Store, giochi favolosi a meno di 15 euro

Come di consueto, il colosso del gaming Sony ha da poco reso disponibili su PlayStation Store tanti nuovi sconti ed offerte di rilievo. Si tratta ormai di una tradizione a cui gli utenti sono abituati. In questi ultimi giorni, in particolare, le offerte sono davvero eccezionali e permettono di portarsi a casa tantissimi videogiochi di rilievo senza spendere cifre esorbitanti. Quest’oggi vi segnaliamo alcuni dei videogiochi più interessanti da acquistare ad un costo inferiore ai 15 euro. Questi sono disponibili sia per la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per la nuova console da gaming PlayStation 5.

PlayStation Store, arrivano su sconti con tanti videogiochi a meno di 15 euro

Mortal Kombat 11 Ultimate disponibile sia PS4 sia su PS5 ad un prezzo scontato pari a 7,19 euro

Dark Souls III Season Pass – disponibile ad un prezzo scontato pari a 12,49 euro

Assassin’s Creed Unity – disponibile ad un prezzo scontato pari a 4,49 euro

Crash Team Racing Nitro-Fueled – disponibile sd un prezzo scontato pari a 13,99 euro

Dragon Ball Xenoverse 2 FUTURE SAGA Chapter 2 – disponibile ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro

Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition – disponibile ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro

Disco Elysium The Final Cut – disponibile ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi attualmente disponibili con un notevole sconto su PlayStation Store soltanto dal colosso del gaming Sony. Ricordiamo comunque che questi sconti saranno a disposizione degli utenti soltanto per un breve periodo di tempo. Secondo quanto è emerso, infatti, questi sconti ed offerte saranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 9 ottobre fino alle ore 00:59.

Nonostante questo, il colosso del gaming Sony proporrà sicuramente tanti altri nuovi sconti per i suoi abbonati e per i possessori di una delle sue console da gaming, sia per la precedente console PlayStation 4 sia per l’attuale console da gaming PlayStation 5.