Lamborghini stupisce al Concorso d’eleganza di Varignana e al Festival Car di Torino

Automobili Lamborghini ha partecipato a due importanti eventi quali il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 e il Festival Car di Revigliasco. La Casa di Sant’Agata Bolognese, attraverso il Polo Storico, ha mostrato alcuni dei modelli più iconici mai realizzati tra cui l’ultimo esemplare prodotto della Diablo.

Questa scelta non è casuale in quanto l’iconica supercar di Automobili Lamborghini compie 35 anni di storia. La Diablo proviene dalla collezione aziendale e ha sfilato al fianco di tre vetture private, ognuna legata ad un preciso periodo storico del marchio.

Le vetture scelte sono state una Countach 5000 QV del 1987, una 350 GT del 1965 e una Miura P400 del 1968. Il marchio ha scelto di presenziare ai due appuntamenti anche per confermare il proprio impegno nella conservazione dei modelli storici attraverso il Polo Storico.

Automobili Lamborghini ha esposto alcune delle supercar storiche più belle di sempre conservate perfettamente grazie al Polo Storico

La divisione interna è nata per tramandare la tradizione motoristica del marchio, certificando i modelli storici e aiutando i proprietari nella loro conservazione. Il Polo Storico è attivo da dieci anni e rappresenta un punto di riferimento per collezionisti e appassionati amanti della tradizione della Casa del Toro.

L’azienda guarda con attenzione al mondo heritage, potendo contare su vetture impresse nell’immaginario collettivo. La dimostrazione arriva direttamente dal Concorso d’Eleganza di Varignana dove la Miura P400 si è posizionata prima nella classe dedicata alle Supercar.

Come affermato da Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Automobili Lamborghini: “Quest’anno il Polo Storico celebra un traguardo significativo e siamo orgogliosi di vedere come, fin dal primo giorno, la nostra squadra abbia operato con la stessa passione che guida l’azienda da oltre sessant’anni.” Farmeschi ha poi continuato: “Essere presenti con l’ultimo esemplare di Diablo in due concorsi di tale prestigio, nell’anno del suo 35° anniversario, ci ha offerto l’occasione di valorizzare la nostra identità in contesti che esaltano storia, stile e cultura italiana. Inoltre, la vittoria nella sua classe di una Miura certificata dal Polo Storico non può che confermare ancora di più come il lavoro che portiamo avanti non sia apprezzato solo dai clienti ma anche dai giudici, alla ricerca dell’autenticità oltre che della bellezza”.