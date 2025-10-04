Kena Mobile, scopri la tariffa telefonica a soli 5,99 euro al mese

Kena Mobile permette agli utenti di usufruire di servizi incredibili a prezzi competitivi.

L’operatore telefonico virtuale si destreggia fra i tanti gestori, grazie a tariffe super vantaggiose.

Con l’arrivo della tecnologia 5G non ha fatto altro che aumentare l’interesse da parte dei clienti.

Kena Mobile: ecco la tariffa da 5,99 € al mese da non perdere assolutamente

Kena Mobile offre una serie di tariffe senza precedenti.

Una delle promozioni telefoniche da non perdere assolutamente è disponibile per tutti i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce e Digi mobile. Si tratta di una promo con 200 giga da utilizzare con tecnologia 5G e con ricarica automatica. Oltre a questo ci sono a disposizione minuti illimitati e 200 SMS. La tariffa è gratuita per i miei primi due mesi, e dopo avrà un costo di 5,99 € al mese.

L’attivazione, la SIM e la consegna sono gratis.

Scegliendo una tariffa di Kena Mobile, si può andare incontro a una copertura del 99% della popolazione, poiché il gestore utilizza la rete di TIM. In più si scelgono delle tariffe chiare che non cambiano del tempo e sono esenti da penali.

Tra i servizi l’operatore fornisce anche l’applicazione Kena Mobile con cui poter gestire in comodità qualsiasi linea telefonica.

In più si può scegliere anche di attivare la propria tariffa tramite l’eSIM, per chiunque voglia avere i vantaggi di quest’ultima.

Ci sono vantaggi e servizi che si possono ottenere sottoscrivendo l’abbonamento di una promozione telefonica con Kena Mobile.

Ad esempio, si può attivare la ricarica automatica che ha un duplice vantaggio. Il primo è ovviamente quello di non avere più il pensiero di ricaricare la SIM, e il secondo è di ricevere subito 100 giga gratis al mese in più nella promozione.

Inoltre, se si finiscono i giga per la navigazione prima del rinnovo dell’offerta, si può utilizzare il servizio RESTART, in questo modo si anticipa il rinnovo allo stesso costo di sempre.